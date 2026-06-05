Вице-мэр Риги объяснил смысл перехода на обучение на латышском языке
Переход на обучение только на латышском языке нужен не только ради языка, но и ради объединения общества, заявил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, говоря о целях внедрения единой школы в Латвии.
Главной целью введения образования только на латышском языке, или единой школы, является создание единого общества, заявил сегодня вице-мэр Риги Вилнис Кирсис («Новое Единство») на открытии форума «Единая школа — качество образования, сотрудничество и эффективность» в Латвийском университете.
По словам политика, после восстановления государственной независимости латвийское общество оставалось разделенным и жило в нескольких общинах. Для объединения общества необходимо работать с молодежью и самой молодой частью населения. Создание единой школы является одним из необходимых условий для сплочения общества, считает Кирсис, подчеркнув, что язык является лишь средством достижения этой цели.
По его мнению, необходимо говорить не только о том, что выпускники школ должны владеть языком, но и о том, что члены общества должны быть интегрированы, а между ранее разделенными общинами следует строить мосты.
Как сообщалось, сегодня в Латвийском университете проходит форум «Единая школа — качество образования, сотрудничество и эффективность». Его цель — способствовать дискуссии и обмену опытом по внедрению подхода единой школы в муниципальных образовательных учреждениях, анализировать существующие вызовы и перспективы развития, а также укреплять единое образовательное, языковое и ценностное пространство.
В самоуправлении отмечают, что латышский язык как единый язык получения образования служит не только основой учебного процесса, но и важным инструментом для повышения учебных достижений школьников, укрепления гражданского участия и чувства принадлежности к обществу.