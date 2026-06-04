"Если бы я был в Кремле..." Командующий армией Латвии рассказал, когда бы он на нас напал
Пока Европа только наращивает военные бюджеты и запускает программы перевооружения, Россия уже получила огромный боевой опыт в Украине. Именно ближайшие несколько лет могут стать самым опасным периодом для безопасности стран Балтии, предупредил командующий Национальными вооруженными силами Латвии генерал Каспар Пуданс в интервью Financial Times
Командующий Национальными вооруженными силами Латвии Каспар Пуданс считает, что до конца 2028 года Россия теоретически может попытаться воспользоваться благоприятным для себя периодом, если решит проверить готовность стран Балтии и НАТО к возможному кризису.
The commander of Latvia’s armed forces said Moscow could exploit the slow pace of European rearmament and attack Nato countries by the end of 2028. https://t.co/dPP9hh9CKS pic.twitter.com/rWTFc4wju6— Financial Times (@FT) June 4, 2026
В интервью изданию Financial Times генерал отметил, что сейчас Россия не располагает силами для масштабного военного вторжения в страны Балтии, поскольку значительная часть ее ресурсов задействована в войне против Украины. Однако ситуация может измениться после завершения боевых действий. По словам Пуданса, главным преимуществом России сегодня являются не уникальные военные технологии, а способность быстро производить вооружение, прежде всего беспилотники, и оперативно адаптировать их к меняющимся условиям современной войны.
«Их преимущество заключается в масштабах производства. Они способны быстро восполнять запасы и выпускать большое количество дронов», — отметил генерал.
Он подчеркнул, что российская армия получила значительный практический опыт в ходе войны в Украине. Постоянные испытания новых технологий непосредственно на поле боя позволяют быстро совершенствовать вооружение и методы его применения.
При этом Пуданс считает, что Европа находится в переходном периоде. Многие программы модернизации вооруженных сил стран НАТО уже утверждены, однако их основные результаты ожидаются только после 2028–2029 годов. Именно этот временной разрыв, по мнению генерала, теоретически может рассматриваться Москвой как благоприятный момент для давления на западных соседей.
«Если бы я был в Кремле, я бы сказал: если мы что-то и будем делать, то нужно сделать это к концу 2028 года».
«Если вы [Владимир Путин], то есть несколько причин попробовать что-то раньше. Во-первых, Трамп находится у власти всего два года, и вы не знаете, насколько конструктивным будет то, что будет после него. Во-вторых, все европейские страны наращивают расходы на оборону, поэтому, возможно, имеет смысл действовать раньше», — заявил он, подчеркивая, что речь идет об оценке возможной логики российского руководства, а не о прогнозе неизбежного нападения.
По словам главы латвийской армии, речь идет не только о риске прямого военного столкновения. Уже сейчас страны региона должны учитывать угрозу гибридных действий — кибератак, диверсий, информационных операций и других форм давления.
«Мы исходим из того, что та или иная форма агрессии может произойти даже сегодня вечером», — отметил Пуданс.
По мнению Пуданса, именно поэтому ключевой задачей для стран региона остается ускоренное укрепление обороны и готовность реагировать как на традиционные военные угрозы, так и на современные формы гибридного противостояния.