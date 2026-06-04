"Если бы я был в Кремле..." Командующий армией Латвии рассказал, когда бы он на нас напал

«Если вы [Владимир Путин], то есть несколько причин попробовать что-то раньше. Во-первых, Трамп находится у власти всего два года, и вы не знаете, насколько конструктивным будет то, что будет после него. Во-вторых, все европейские страны наращивают расходы на оборону, поэтому, возможно, имеет смысл действовать раньше», — заявил он, подчеркивая, что речь идет об оценке возможной логики российского руководства, а не о прогнозе неизбежного нападения.