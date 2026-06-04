Российский битум под видом казахстанского: суд конфисковал груз, и Латвия получит более миллиона евро

В 2024 году Налогово-таможенная полиция (НТП) начала уголовный процесс о ввозе в Европейский союз подсанкционного товара. Из России была импортирована крупная партия битума, которую выдавали за товар, произведенный в Казахстане. В результате длительного и сложного расследования и сотрудничества нескольких ведомств - Государственного агентства обеспечения, Таможенного управления и Генеральной прокуратуры - удалось доказать, что битум, импортированный в Европейский союз, не был произведен в Казахстане, как это указано в сопроводительных документах, а страной его происхождение, скорее всего, является Россия. В рамках уголовного процесса было изъято 3489 ящиков с битумом общим весом 3 663 450 килограммов.