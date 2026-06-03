Ричард Гир впервые посетил Латвию (03.06.2026)
В Ригу с визитом прибыл легендарный голливудский актер Ричард Гир.
ФОТО: в Латвию впервые прибыл голливудский актер Ричард Гир: "Здесь словно маленький рай"
Латвия, как и Тибет, пережила сильный опыт колонизации, заявил сегодня в беседе с журналистами голливудский актер Ричард Гир, который прибыл в Ригу в рамках кампании по защите интересов Тибета.
Актер признался, что это его первый визит в Латвию. По его словам, в Ригу он приехал прошлой ночью, а днем ему пришлось работать, поэтому подробно осмотреть город не удалось. В то же время он подчеркнул, что из того, что успел увидеть, Рига — очень красивое место, с прекрасными парками и счастливыми жителями.
«И в то время, когда мир рушится, здесь словно маленький рай», — сказал Гир.
Президент Международной кампании за Тибет Тенчо Гьяцо отметила, что сегодня представители кампании провели хорошую встречу с депутатами латвийского Сейма. При этом целью активистов является не только разовый визит.
«Мы хотим выстраивать с вами долгосрочные отношения, чтобы иметь возможность делиться тем, что мы делаем, и способствовать лучшему пониманию Тибета среди жителей вашей страны», — сказала Гьяцо.
В то же время тибетские активисты хотят донести до своих сообществ опыт Латвии и стран Балтии.
«Мы надеемся развивать это сотрудничество в обоих направлениях — и рассказывать здесь нашу историю, и нести вашу историю к нам», — отметила Гьяцо.
В свою очередь Гир подчеркнул, что Латвия также пережила опыт колонизации, когда латышский язык и культура подвергались угрозе на многих уровнях. По словам Гира, ложь о подобных исторических событиях повторяется снова и снова с точки зрения угнетателя в надежде, что со временем она станет восприниматься как норма. Он заявил, что Китай именно так поступал и продолжает поступать в отношении Тибета, утверждая, что Тибет с древних времен был частью Китая. По его словам, это утверждение не соответствует действительности, что могут подтвердить историки и исследователи.
После официальной части в парламенте и пресс-конференции Ричард Гир переключился на культурную программу. Вечером в кинотеатре Splendid Palace прошел эксклюзивный показ документального фильма «Мудрость счастья» («Wisdom of Happiness»), где Гир выступил в роли исполнительного продюсера.