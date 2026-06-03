В свою очередь Гир подчеркнул, что Латвия также пережила опыт колонизации, когда латышский язык и культура подвергались угрозе на многих уровнях. По словам Гира, ложь о подобных исторических событиях повторяется снова и снова с точки зрения угнетателя в надежде, что со временем она станет восприниматься как норма. Он заявил, что Китай именно так поступал и продолжает поступать в отношении Тибета, утверждая, что Тибет с древних времен был частью Китая. По его словам, это утверждение не соответствует действительности, что могут подтвердить историки и исследователи.