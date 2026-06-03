Голливуд в Сейме: Ричард Гир прилетел в Ригу и устроил аншлаг среди депутатов
Сегодня, 3 июня 2026 года, в Ригу с визитом прибыл легендарный голливудский актер Ричард Гир. Главной точкой его официального маршрута стал латвийский Сейм, где звезда фильмов «Красотка» и «Хатико» встретился с народными избранниками.
Латвийские политики не упустили шанса сделать селфи со знаменитостью — не каждый день в Сейм заглядывают голливудские звезды.
Зачем Ричард Гир приехал в Латвию?
Знаменитый актер уже много десятилетий является одним из самых известных в мире буддистов, личным другом Далай-ламы XIV и последовательным защитником прав тибетского народа. В Ригу он прибыл в качестве председателя совета директоров Международной кампании за Тибет (International Campaign for Tibet).
В Сейме Ричард Гир встретился с депутатской группой по поддержке Тибета во главе с Юрисом Вилюмсом, а также с представителем руководящего комитета Международной тибетской сети Янисом Мартиньшем Скуей.
Главной темой обсуждения стала ситуация с правами человека в Тибете и сохранение его уникального культурного и религиозного наследия. Актер призвал латвийских законодателей продолжать оказывать международную поддержку тибетскому народу на политическом уровне.
Фильм о Далай-ламе и встреча с рижанами
После официальной части в парламенте и пресс-конференции Ричард Гир переключился на культурную программу. Вечером в кинотеатре Splendid Palace запланирован эксклюзивный показ документального фильма «Мудрость счастья» («Wisdom of Happiness»), где Гир выступил в роли исполнительного продюсера.
Этот фильм — глубокое, личное и очень поэтичное кинематографическое размышление 14-го Далай-ламы, адресованное всему человечеству. Нам напоминают о том, как оставаться счастливыми и сострадательными в турбулентном мире XXI века.
Показ фильма назначен на 18:00, однако Ричард Гир пообещал выйти к латвийским зрителям лично перед сеансом, чтобы представить картину и сказать несколько слов рижанам.