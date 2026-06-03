500 кошек, редчайшие собаки и битва за мировые титулы: на Кипсале пройдет выставка животных

Не менее впечатляющей будет и экспозиция кошек — в выставке примут участие 500 кошек из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Италии, Испании и Словении. Особое внимание привлекут редкие и экзотические породы, в том числе Као Мани и Ликой. «Латвийский победитель 2026» станет одной из редких возможностей понаблюдать за кошачьими конкурсами мирового уровня, ведь только в этом году на данной выставке можно получить высшие титулы Всемирной кошачьей федерации (WCF) – Master, Double Master и Triple Master. Эти титулы присваиваются кошкам, которые на протяжении длительного времени получали высшие оценки на международных выставках и постепенно достигли самого высокого уровня соревнований.