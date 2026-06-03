Жертвами становились женщины с детьми: пойман серийный вор телефонов на Привокзальной площади

18 марта правоохранители получили информацию о том, что 17 марта в районе Привокзальной площади был похищен мобильный телефон. 23 марта полиция получила сообщение еще об одной краже телефона в том же районе, совершенной 21 марта. При анализе видеозаписей было установлено, что в уголовном процессе фигурирует карманный вор, который уже ранее попадал в поле зрения полиции.