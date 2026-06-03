Жертвами становились женщины с детьми: пойман серийный вор телефонов на Привокзальной площади
Десять судимостей не остановили карманника: в центре Риги полиция задержала мужчину, который, по версии следствия, годами охотился за телефонами женщин и матерей с маленькими детьми возле общественного транспорта.
В мае Государственная полиция задержала по подозрению в кражах мобильных телефонов на Привокзальной площади в Риге мужчину, который ранее десять раз привлекался к ответственности.
18 марта правоохранители получили информацию о том, что 17 марта в районе Привокзальной площади был похищен мобильный телефон. 23 марта полиция получила сообщение еще об одной краже телефона в том же районе, совершенной 21 марта. При анализе видеозаписей было установлено, что в уголовном процессе фигурирует карманный вор, который уже ранее попадал в поле зрения полиции.
В ходе дальнейшей совместной работы 13 мая была проведена запланированная проверка, в результате которой мужчина 1977 года рождения был задержан сразу после совершения очередной кражи.
Задержанный уже десять раз был осужден за преступления аналогичного характера. На протяжении длительного времени он совершил несколько идентичных краж. 15 мая мужчине был присвоен статус подозреваемого. Свою вину в совершении краж он отрицает.
По данным следствия, мужчина совершал преступления, используя момент, когда потерпевшие садились в общественный транспорт или поезд. В этот момент подозреваемый подходил к ним со спины и вытаскивал мобильные телефоны из карманов.
Оценив личность мужчины и характер совершенных преступлений, полиция пришла к выводу, что он действовал с особым цинизмом. В качестве жертв он выбирал более слабых людей — женщин, а также женщин с грудными или малолетними детьми.
2 июня уголовное дело было направлено в Восточную прокуратуру Риги для начала уголовного преследования.
За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа.