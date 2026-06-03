Начал курсировать первый поезд Vivi, оборудованный интернетом Starlink

Для пилотного проекта был выбран именно модернизированный дизель-поезд, поскольку он курсирует по более протяженным региональным маршрутам, где пассажиры проводят в дороге больше времени и доступность интернета имеет особое значение. Кроме того, на отдельных участках маршрутов покрытие мобильного интернета может быть недостаточным, поэтому решение со спутниковым интернетом способно обеспечить более стабильное соединение на протяжении всей поездки.