Начал курсировать первый поезд Vivi, оборудованный интернетом Starlink
Пассажирский перевозчик Vivi начал тестировать спутниковый интернет Starlink в поездах. В рамках пилотного проекта интернет-решение установлено в одном модернизированном четырехвагонном дизель-поезде, чтобы обеспечить пассажирам более стабильное интернет-соединение во время поездок.
Новое решение позволит пассажирам пользоваться бесплатным интернетом на протяжении всей поездки, в том числе на маршрутах, где ранее покрытие мобильного интернета на отдельных участках было недостаточным или нестабильным. Пользоваться интернетом Starlink в поезде пассажиры смогут так же, как и существующим интернетом, подключаясь к бортовой сети Wi-Fi.
Во время поездки интернет будет обеспечиваться за счет автоматического переключения между услугами мобильного оператора и Starlink. Это позволит пассажирам без перерывов работать, учиться или пользоваться развлекательными сервисами на протяжении всего пути.
Для пилотного проекта был выбран именно модернизированный дизель-поезд, поскольку он курсирует по более протяженным региональным маршрутам, где пассажиры проводят в дороге больше времени и доступность интернета имеет особое значение. Кроме того, на отдельных участках маршрутов покрытие мобильного интернета может быть недостаточным, поэтому решение со спутниковым интернетом способно обеспечить более стабильное соединение на протяжении всей поездки.
В ходе пилотного проекта будет оценено качество и стабильность работы решения Starlink на различных маршрутах и в разных условиях движения, а также рассмотрена возможность более широкого внедрения этой технологии в других поездах Vivi.