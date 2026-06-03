Предприятие Sadales tīkls объявило, что планирует менять тарифы. Что ждет потребителей электроэнергии?
Предприятие Sadales tīkls сообщает о том, что разработало новый тарифный план Jaudīgais («Мощный»), который подойдет клиентам с высоким потреблением электроэнергии. Новый тарифный план позволит сократить расходы примерно для 90 тысяч подключений, или 8% от общего числа клиентов Sadales tīkls.
Тарифный план Jaudīgais предусматривает сравнительно более высокую фиксированную часть платы — за поддержание мощности подключения — по сравнению с тарифом Pamata («Базовый»), и меньшую переменную часть. Благодаря этому тариф будет выгоден клиентам — как предприятиям, так и домохозяйствам — с относительно высоким потреблением при существующей мощности подключения.
В Sadales tīkls утверждают, что расходы снизятся для большинства подключений среднего напряжения — прежде всего для крупных производственных предприятий Латвии. Кроме того, этот план может подойти небольшим предприятиям, интенсивно использующим электроэнергию, а также домохозяйствам, использующим электричество, например, для зарядки электромобилей или отопления жилья в зимний сезон. Для квартир с типичным однофазным подключением на 16 ампер тариф Jaudīgais станет выгодным уже при потреблении около 200 киловатт-часов (кВт·ч) в месяц.
Одновременно Sadales tīkls упростит структуру тарифов, отказавшись от шинных тарифных планов. Шинный тариф представляет собой специальный тариф, который применяется примерно к 1% клиентских подключений. Действующие тарифы для подключений к шинам среднего и низкого напряжения будут приравнены к линейным тарифам соответствующего уровня напряжения. Для таких подключений изменения могут привести как к снижению, так и к увеличению расходов — в зависимости от мощности подключения и профиля потребления. Изменения также дадут этим клиентам возможность оценить необходимую мощность подключения и выбрать наиболее подходящий тарифный план.
"Изменение структуры тарифов и рост потребления позволяют в 2027 году не повышать тарифы на распределение электроэнергии, несмотря на внешние экономические вызовы и геополитическую ситуацию", - заявило предприятие.
С 3 по 30 июня Sadales tīkls проводит публичное обсуждение предлагаемых изменений. После этого проект новой структуры тарифов будет представлен на рассмотрение и утверждение Комиссии по регулированию общественных услуг. 15 июня состоится публичное слушание в рамках консультаций, более подробная информация о нем доступна на сайте предприятия. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что этой весной в латвийской энергетике наметился перелом, который может существенно повлиять на счета за электричество.