Предприятие Sadales tīkls объявило, что планирует менять тарифы. Что ждет потребителей электроэнергии?

Одновременно Sadales tīkls упростит структуру тарифов, отказавшись от шинных тарифных планов. Шинный тариф представляет собой специальный тариф, который применяется примерно к 1% клиентских подключений. Действующие тарифы для подключений к шинам среднего и низкого напряжения будут приравнены к линейным тарифам соответствующего уровня напряжения. Для таких подключений изменения могут привести как к снижению, так и к увеличению расходов — в зависимости от мощности подключения и профиля потребления. Изменения также дадут этим клиентам возможность оценить необходимую мощность подключения и выбрать наиболее подходящий тарифный план.