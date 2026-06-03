Британия в шоке: смертельно раненного студента заковали в наручники, поверив словам убийцы
В Великобритании продолжается громкий скандал вокруг гибели 18-летнего студента Генри Новака, который в декабре прошлого года был смертельно ранен ножом в Саутгемптоне. Прибывшие на место полицейские поверили словам преступника о том, что Генри оскорбил его по расовому признаку и, вместо оказания необходимой помощи, надели на умирающего студента наручники, сообщает ВВС.
После публикации видеозаписи с нагрудных камер полицейских общественное возмущение переросло в протесты и столкновения с полицией. Во вторник сотни человек собрались у центрального полицейского участка Саутгемптона. Перед собравшимися выступили общественные активисты Томми Робинсон и Лоренс Фокс. Позднее часть участников акции направилась в район Портсвуд, расположенный недалеко от места убийства Новака.
Там произошли столкновения с полицией. Наиболее агрессивно настроенные протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов камни, кирпичи, банки, стулья и другие предметы. Также использовались сигнальные ракеты. Для сдерживания толпы были привлечены подразделения полиции по борьбе с массовыми беспорядками.
Убийство Генри Новака вызвало широкий общественный резонанс по всей стране. Политики различных взглядов выступили с осуждением преступления и потребовали тщательного изучения обстоятельств трагедии.
Что произошло
Согласно материалам следствия, вечером 3 декабря Генри Новак, первокурсник Саутгемптонского университета, возвращался в общежитие после встречи с друзьями. В это время неподалеку находился 23-летний Викрам Дигва, при себе у которого был церемониальный сикхский кинжал с клинком длиной около 21 сантиметра.
Следствие установило, что Дигва нанес Новаку пять ножевых ранений. Два удара пришлись по ногам, один — в лицо, а смертельное ранение было нанесено в область сердца. После нападения Дигва позвонил своей матери и попросил спрятать орудие убийства до прибытия полиции. Когда полицейские прибыли на место происшествия, Дигва заявил, что сам стал жертвой нападения на почве расовой ненависти. По его словам, Новак якобы сорвал с него тюрбан и напал на него.
Опубликованная видеозапись показывает, что лежавший на земле Генри Новак неоднократно говорил полицейским: «Меня ударили ножом» и «Я не могу дышать». Однако один из сотрудников ответил ему: «Не думаю, приятель, что тебя ударили».
После этого молодого человека заковали в наручники и сообщили ему об аресте по подозрению в нападении. Позже суд установил, что фактически Новак был арестован в момент, когда уже терял сознание от полученных ранений.
Полицейские вскоре начали реанимационные мероприятия, однако спасти студента не удалось. Эксперты пришли к выводу, что внутреннее кровотечение было настолько сильным, что полученное ранение оказалось смертельным.
В понедельник суд признал Викрама Дигву виновным в убийстве и приговорил его к пожизненному заключению. Минимальный срок, который он должен провести в тюрьме до возможности условно-досрочного освобождения, составит 21 год.
Независимое управление по надзору за действиями полиции продолжает расследование в отношении сотрудников, работавших на месте происшествия. Полиция Хэмпшира подтвердила, что один из участвовавших в инциденте офицеров уже покинул службу, тогда как остальные трое продолжают работать и проходят по делу в качестве свидетелей.
На фоне скандала Национальный совет руководителей полиции Великобритании заявил о намерении пересмотреть рекомендации по реагированию на преступления на почве расовой ненависти. Критики считают, что именно опасения обвинений в расизме могли повлиять на первоначальные действия полицейских.
Лидер партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что общество должно быть возмущено тем, как сотрудники полиции обошлись с умирающим студентом. По его мнению, произошедшее свидетельствует о существовании «двухуровневой системы», при которой обвинения в расизме воспринимаются серьезнее, чем расследование тяжкого преступления.
Представители сикхской общины также решительно осудили убийство и сообщили, что ранее выражали обеспокоенность поведением Дигвы. По их словам, еще до трагедии ему был запрещен доступ в один из сикхских храмов Саутгемптона. Согласно действующему британскому законодательству, практикующие сикхи имеют законное право носить при себе небольшой изогнутый клинок — кирпан — как религиозный символ. Однако, как установил суд, Викрам Дигва использовал не традиционный кирпан, который носится под одеждой, а значительно более крупный кинжал. Ассоциация сикхской прессы сообщила, что уже готовит разъяснительную кампанию для всех представителей сикхской общины страны, чтобы еще раз напомнить о правилах ношения кирпана и связанной с этим ответственности.