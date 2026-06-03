Британия в шоке: смертельно раненного студента заковали в наручники, поверив словам убийцы

Следствие установило, что Дигва нанес Новаку пять ножевых ранений. Два удара пришлись по ногам, один — в лицо, а смертельное ранение было нанесено в область сердца. После нападения Дигва позвонил своей матери и попросил спрятать орудие убийства до прибытия полиции. Когда полицейские прибыли на место происшествия, Дигва заявил, что сам стал жертвой нападения на почве расовой ненависти. По его словам, Новак якобы сорвал с него тюрбан и напал на него.