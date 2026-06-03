Сюрприз для Путина: Украина нанесла удар по одному из крупнейших нефтяных терминалов России

Из-за атаки временно были введены ограничения на работу аэропорта Пулково. Более 30 авиарейсов были отменены или задержаны. Сейчас все ограничения сняты. Кроме того, в Петербурге стали отключать мобильный интернет, следует из данных сайта Downdetector.su. Тем временем в Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум, который нередко называют российским аналогом Давосского форума. Цель мероприятия — продемонстрировать экономический потенциал России и привлечь в страну инвесторов.