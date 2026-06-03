Сюрприз для Путина: Украина нанесла удар по одному из крупнейших нефтяных терминалов России
За несколько часов до открытия главного экономического форума России украинские беспилотники атаковали крупный нефтяной терминал под Санкт-Петербургом. Над городом поднялся столб черного дыма, а работа аэропорта оказалась нарушена.
Всего за несколько часов до открытия Петербургского международного экономического форума украинские беспилотники нанесли удар, омрачив мероприятие, на котором также запланировано выступление российского лидера Владимира Путина. Дроны поразили Петербургский нефтяной терминал — один из крупнейших нефтяных терминалов на побережье Балтийского моря. После атаки на объекте вспыхнул пожар, а над городом поднялось густое облако черного дыма.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что удар был нанесен украинскими силами, заявив, что поражены несколько стратегически важных для России объектов.
«Среди этих объектов — Петербургский нефтяной терминал, который находится примерно в 1100 километрах от государственной границы Украины», — отметил Зеленский.
Об атаке также сообщили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По словам Дрозденко, системы противовоздушной обороны в течение ночи сбили десятки беспилотников.
Местные жители публиковали в социальных сетях видеозаписи, на которых слышны взрывы и виден пожар на территории терминала. Корреспонденты агентства Reuters сообщали, что взрывы были слышны и в центре Санкт-Петербурга.
Из-за атаки временно были введены ограничения на работу аэропорта Пулково. Более 30 авиарейсов были отменены или задержаны. Сейчас все ограничения сняты. Кроме того, в Петербурге стали отключать мобильный интернет, следует из данных сайта Downdetector.su. Тем временем в Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум, который нередко называют российским аналогом Давосского форума. Цель мероприятия — продемонстрировать экономический потенциал России и привлечь в страну инвесторов.