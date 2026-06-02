"Это был очень эмоциональный момент": Силиня рассказала, плакала ли после отставки
Только спустя некоторое время после отставки Эвика Силиня откровенно рассказала о том, через что ей пришлось пройти во время руководства правительством Латвии и в момент политического кризиса.
Бывший премьер-министр Латвии Эвика Силиня призналась, что после своей отставки пережила очень эмоциональный момент. В интервью программе «Nedēļa. Post scriptum» на TV24, отвечая на вопрос ведущей о том, плакала ли она после отставки, Силиня не стала скрывать своих чувств.
«Было очень много эмоций. Да, у меня был такой эмоциональный момент, потому что вместе было пережито очень многое», — сказала она.
По словам экс-премьера, работа во главе правительства сопровождалась постоянным напряжением и серьезными испытаниями. «Было очень много тяжелых и напряженных моментов вместе с моей командой. Бессонные ночи, заседания глубокой ночью, очень много оскорблений в публичном пространстве, очень много дезинформации», — рассказала Силиня.
Она подчеркнула, что, несмотря на давление, ей приходилось сохранять самообладание и концентрироваться на государственных задачах. «Мне нужно было пройти через все это, не сломавшись, суметь думать о главном, проводить заседания правительства, концентрироваться на действительно важных вопросах, решать кризисные проблемы», — отметила бывший глава правительства.
При этом, по ее словам, ей постоянно приходилось сталкиваться с критикой и личными нападками.
«Мне приходилось не обращать внимания на то, что обо мне говорят: что я слишком эмоциональная, слишком сердитая, что со мной что-то не так или что-то не соответствует ожиданиям», — сказала политик.
Главной задачей, по ее словам, было не потерять чувство ответственности перед государством. «Мне нужно было сохранить главное ощущение и главный приоритет — я работаю на благо государства. В конце концов, я лишь временно служу своей стране», — подчеркнула Эвика Силиня.