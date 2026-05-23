Силиня заявила, что могла бы стать министром обороны
Подавшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") могла бы стать министром обороны, если бы поступило такое предложение, подтвердил ее консультант Сандрис Сабаев.
Он отметил, что Эвика Силиня серьезно рассмотрела бы такую возможность, так как безопасность Латвии всегда была одним из приоритетов для премьера, что подтверждается решениями правительства по бюджету безопасности и действиями по укреплению обороноспособности.
"Для Силини важно, чтобы в сфере безопасности решения были сконцентрированы не на политических интересах, а на том, что можно быстро, ответственно и эффективно сделать на благо Латвии", - подчеркнул представитель премьера.
Комментарий кандидата на пост премьер-министра Андриса Кулбергса ("Объединенный список") в связи с формированием правительства агентству LETA пока получить не удалось.
Как сообщалось, сегодня продолжаются переговоры партий по формированию нового правительства и работа над декларацией будущей коалиции. В то же время официальные договоренности о распределении министерств пока не достигнуты.