В Латвии начала работать уникальная энергетическая система. Потребители электричества тоже будут довольны
Предприятие Sadales tīkls разработало уникальное в международном масштабе решение интеллектуального управления генерацией G-FLEX, которое позволяет полностью автоматически и в режиме реального времени регулировать работу электростанций. Потребителям обещают снижение цен.
Гибкое регулирование
При необходимости система позволяет гибко регулировать потоки мощности электростанций, не останавливая их работу полностью, тем самым положительно влияя на деятельность производителей электроэнергии и способствуя развитию возобновляемых источников энергии в Латвии.
Для возобновляемых источников энергии характерен переменный объем выработки электроэнергии, что в отдельных ситуациях может негативно влиять на качество напряжения в сети. В таких случаях оператор электросети может ограничить работу электростанции, чтобы обеспечить стабильную работу сети. Хотя сегодня это является стандартной практикой в Европе, соответствующей нормативному регулированию, это уменьшает объем выработанной солнечными или ветряными парками электроэнергии и может приводить к более высоким расходам на балансировку из-за некорректных прогнозов объема планируемой генерации, предоставляемых бирже.
Разработанная Sadales tīkls система G-FLEX позволяет сократить объем ограничений генерирующих мощностей на 60–70%. В обычном режиме ограничение мощности не требуется, однако решение особенно важно во время плановых ремонтных работ, устранения аварий или других нестандартных ситуаций в сети. Также система используется для регулирования работы систем накопления энергии на батареях (BESS). В настоящее время к системе G-FLEX в Латвии уже подключены 170 электростанций мощностью свыше 500 кВт, а в перспективе к ней могут присоединиться еще около 200 объектов.
Реальное преимущество
«Разработанный инструмент позволяет в моменты аварий или других событий в сети снижать объемы ограничения генерации в меньшей степени, чем раньше, и это является реальным преимуществом для производителей зеленой энергии», — говорят энергетики.
По мнению экспертов, это «редкий случай, когда выигрывают все — оператор системы, производители электроэнергии и конечные потребители, поскольку больший объем произведенной и переданной в сеть электроэнергии, а также более точная балансировка рынка положительно влияют на конечную цену электричества, одновременно сохраняя стабильную работу сети».
