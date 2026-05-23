В Латвии начала работать уникальная энергетическая система. Потребители электричества тоже будут довольны

Разработанная Sadales tīkls система G-FLEX позволяет сократить объем ограничений генерирующих мощностей на 60–70%. В обычном режиме ограничение мощности не требуется, однако решение особенно важно во время плановых ремонтных работ, устранения аварий или других нестандартных ситуаций в сети. Также система используется для регулирования работы систем накопления энергии на батареях (BESS). В настоящее время к системе G-FLEX в Латвии уже подключены 170 электростанций мощностью свыше 500 кВт, а в перспективе к ней могут присоединиться еще около 200 объектов.