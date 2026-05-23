Литовская компания решила отрекламировать каннабис за счет Клинта Иствуда - и поплатилась
Суд обязал бывшего руководителя литовской компании выплатить 200 тысяч евро за незаконное использование образа известного голливудского актера и режиссера и попытку скрыться через ликвидацию фирмы.
Бывший руководитель ликвидированной компании по созданию интернет-рекламы Mediatonas должен будет выплатить 200 тыс. евро в качестве возмещения ущерба голливудской звезде Клинту Иствуду за использование его изображения в рекламе продуктов из каннабиса без разрешения актера. Клайпедский окружной суд установил, что Mediatonas в своей рекламе создавал ложное впечатление, будто Иствуд поддерживает и сам употребляет продукты с каннабидиолом (CBD).
«Использование имени, репутации и изображения всемирно известного человека в рекламных целях имеет самостоятельную экономическую ценность на рынке и обычно оплачивается. Суд установил, что в данном случае ущерб возник именно из-за незаконного коммерческого использования образа Клинта Иствуда в рекламе без его согласия и без вознаграждения за такое использование», — сообщил суд в пятницу.
Это был уже третий раз, когда Клайпедский окружной суд рассматривал это дело — ранее Апелляционный суд дважды возвращал его на новое рассмотрение, решив, что суть дела не была раскрыта должным образом. Окружной суд должен был заново оценить, доказал ли актер незаконные действия литовской компании, ущерб, причинно-следственную связь и вину.
Как ранее сообщало агентство BNS, предыдущим решением в декабре прошлого года Клайпедский окружной суд также частично удовлетворил иск американского актера, однако взыскал с Mediatonas и его бывшего руководителя Гедрюса Бучинскаса больше — 250 тыс. евро с 5% годовых с момента возбуждения дела в суде (в июне 2024 года) до полного исполнения решения суда.
Ранее суд в США взыскал с литовской компании в пользу актера и его компании 5,27 млн евро в качестве возмещения ущерба, а поскольку она была ликвидирована, истцы — Иствуд и компания Garrapata LLC, управляющая правами на его изображения и образ, — просили взыскать этот ущерб с ее руководителя Бучинскаса, который знал о судебном процессе в США и стремился избежать взыскания миллионной суммы со своей компании, в связи с чем решил ее ликвидировать.
По оценке клайпедского суда, именно знание о судебном процессе в США стало причиной решения Бучинскаса ликвидировать успешную и приносившую большую прибыль компанию Mediatonas. Процесс ликвидации Mediatonas начался в марте 2021 года. Garrapata утверждала, что предъявила литовской компании претензии по поводу использования изображения Иствуда в феврале того же года.
В 2021 году Иствуд подал в суд США два иска против трех производителей и рекламодателей продуктов из каннабиса, чья продукция упоминалась в одной статье в интернете — в ней утверждалось, что легенда кино поддерживает употребление продуктов из каннабиса. Жалоба также была подана против 10 компаний электронной коммерции, которых Иствуд обвинил в манипулировании результатами интернет-поиска с использованием его имени.