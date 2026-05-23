"Никого не оставят на дороге": что будет с пассажирами общественного транспорта при воздушной тревоге
Новые времена и актуальные вызовы требуют пересмотра привычных алгоритмов и введения новых. После неоднократного появления иностранных боевых дронов над приграничным территориями на востоке Латвия вводит новые правила для перевозчиков в условиях воздушных угроз.
В случае угрозы в воздушном пространстве пассажиры общественного транспорта не будут оставлены на дороге, где остановилось транспортное средство, и после окончания угрозы рейс будет завершен, сообщили в Министерстве сообщения.
Это предусматривают разработанные министерством для подведомственных учреждений и предприятий, в том числе для региональных перевозчиков, принципы действий в случае угрозы в приграничных краях на востоке Латвии. Они определяют действия перевозчиков, включая информирование пассажиров.
Как сообщил госсекретарь Министерства сообщения Андулис Жидков, в случаях угрозы в воздушном пространстве главное - обеспечить безопасность пассажиров, поэтому в региональных поездах и автобусах машинисты и водители будут информировать пассажиров о необходимых действиях. "Главное, о чем в таких случаях следует помнить пассажирам, - никто не будет оставлен на дороге или в том месте, где остановился поезд", - подчеркнул Жидков.
В случае рассылки оранжевого предупреждения на соответствующей территории транспорт не будет отправляться в рейсы до ее окончания и въезжать на территорию, где действует угроза. В ситуациях, когда нет прямой и очевидной угрозы, рейсы будут продолжены, если из зоны действия угрозы можно выехать в течение 20 минут. Если это невозможно, транспортное средство должно доехать до ближайшего места, где пассажиры и водитель могут укрыться.
В железнодорожном сообщении в случае угрозы по возможности должна быть организована эвакуация людей в залы ожидания на станции.