Петерис Апинис: любой человек может избежать риска диабета, отказавшись от трех продуктов
"Если выпивать на один стакан колы в день меньше, риск развития диабета снижается на 25%", - пишет в своей статье для Otkrito.lv известный в Латвии врач Петерис Апинис.
Это может любой
Эта статья во многом написана в память и в знак уважения к моему сокурснику, другу и одновременно – выдающемуся учителю, профессору Айвару Лейниексу, который ушел из жизни в октябре прошлого года. От него я когда-то перенял идею и убеждение, что избежать сахарного диабета может как старый, так и молодой, как толстый, так и худой или худощавый человек. Нужно отказаться от колы, сладких напитков и пива.
Любители колы и спрайта подвержены риску развития сахарного диабета 2-го типа, независимо от веса тела. Диабет 2-го типа — самая распространенная форма диабета, и чаще всего он поражает людей с избыточным весом. Менее известен тот факт, что этому риску подвержены любители ароматизированного подслащенного молока, но эту привычку — пить сладкое молоко — прививают матери своим детям, давая вместо материнского молока сладкие молочные смеси. Младенец на всю жизнь приобретает вкус к сладкому. Это была плохая новость, которую профессор часто повторял на лекциях.
Хорошая новость заключалась в том, что у людей, которые заменяют ежедневные сладкие напитки водой, несладким чаем или кофе, риск развития сахарного диабета снижался на 25%. И что важно – это снижение, при отказе от колы и лимонадов, касалось как полных, так и (условно) худых людей, которые при этом не меняли остальные свои пищевые привычки.
Поможет налог?
Здесь я должен с благодарностью упомянуть бывшего министра здравоохранения и финансов Гундара Берзиньша, который первым в Европе осмелился убрать сладкие напитки из школьных буфетов и торговых автоматов. Глобальные кока-кольные компании так обиделись, что отправили к Гундару Берзиньшу такую мегафигуру, как Мадлен Олбрайт, но ей не удалось убедить нашего министра.
У тех, кто вникал в налоговые поступления Латвии, и у тех, кто только из прессы и СМИ слышал, что бюджет Латвии становится скудным, всегда возникают вопросы – не собирается ли правительство повысить какие-то налоги. По совпадению – и в Брюсселе европейские бюрократы обсуждают вопрос – не могли бы мы ввести какой-то централизованный европейский налог, который приносил бы средства в казну Европейского союза. И как в Брюсселе, так и в Риге карандаш опытного финансиста всегда останавливается на сладких напитках.
В Европе борьба с сахаром стала следующим крупным фронтом в политике здравоохранения после ограничения табака и алкоголя.
Опыт показывает, что налог на сахар — это не просто способ пополнить бюджет, а мощный инструмент, который заставляет меняться как потребителей, так и — что еще важнее — производителей.
Сразу же следует сказать, что налоговая политика Латвии в отношении сладких напитков является адекватной. Для напитков с содержанием сахара до 8 граммов (не включая) на 100 миллилитров акцизный налог составляет 7,40 евро на 100 литров, но с 1 января 2028 года планируется повышение до 8,00 евро на 100 литров. Для напитков с содержанием сахара от 8 граммов (включительно) и более на 100 миллилитров, а также для энергетических напитков акцизный налог составляет 21,00 евро на 100 литров, но с 1 января 2028 года планируется иное повышение – для подслащенных напитков – 26,00 евро, а для энергетических напитков – 28,00.
Мой прогноз – независимо от того, кто сформирует правительство после выборов в Сейм, акцизный налог будет повышен уже в 2027 году (и повышен сильнее), он станет еще более дифференцированным.
Следует полагать, что, по аналогии с опытом других европейских стран, разным налогом будут облагаться сладкие напитки до 5 граммов на 100 миллилитров, отдельная ставка будет установлена для напитков от 5 до 8 граммов на 100 миллилитров, и – как я уже сказал – мне кажется, налог будет повышаться быстрее.
Хорошие законы
Я не хочу, чтобы меня считали сторонником Виктора Орбана, но надо сказать, что при нем в Венгрии были приняты законы, которые можно оценить как очень хорошие и прогрессивные.
Венгрия обложила налогом не только напитки, но и соленые закуски, сладости и энергетические напитки. Исследования показывают, что более 20% жителей Венгрии изменили свои привычки, выбирая более дешевые и полезные продукты. Доходы государства от этих налогов направляются на повышение зарплат работникам здравоохранения.
Данные показывают, что повышение налогов на сладкие напитки, соленые закуски и сладости снижает количество калорий в рационе населения.
Люди действительно потребляют меньше сахара, что в долгосрочной перспективе снижает риск ожирения и диабета 2 типа. Налог действует как психологический стоп-сигнал или красный свет на пешеходном переходе (идти уже можно, но это небезопасно). В любом случае экономическая выгода заключается в меньших расходах на лечение диабета и сердечно-сосудистых заболеваний в будущем, и эта выгода перевешивает любые краткосрочные потери производителей и продавцов.
Подняться на один уровень
Позволю себе прогнозировать задачи следующего Сайма – акцизный налог на сладкие напитки будет расти быстрее, а налог на добавленную стоимость на корнеплоды и овощи, произведенные в Латвии, будет снижаться. Цель — сократить для каждого жителя Латвии количество выпиваемых сладких напитков, колы или сладких нектаров на один стакан в день.
В целом это позволило бы нам продлить продолжительность жизни жителей Латвии на один год и подняться с последнего места в рейтинге показателей здоровья Европейского союза на предпоследнее. Чтобы достичь следующего уровня, придется сократить курение и потребление алкоголя.