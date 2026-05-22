Несмотря на выданный займ, airBaltic может понадобиться еще до 150 млн евро
Авиакомпания airBaltic уже получила часть государственного займа в 30 миллионов евро, однако финансовое положение авиакомпании остается сложным. На фоне растущих убытков, замороженного IPO и прогнозов о необходимости новых многомиллионных вливаний власти продолжают искать способы удержать национального авиаперевозчика на плаву.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic уже получила часть из государственного краткосрочного займа в размере 30 млн евро. При этом в министерстве не раскрывают процентную ставку по займу. Там лишь уточняют, что она определена по методологии Государственной кассы и с учетом рыночных условий.
График возврата займа начнется 31 мая. Деньги будут возвращаться постепенно, а полностью погасить заем компания должна до 31 августа этого года.
В Министерстве сообщения поясняют, что более подробные условия займа не могут быть раскрыты, поскольку airBaltic является эмитентом регулируемого рынка и обязана соблюдать регламент Европейского союза о злоупотреблениях на рынке (MAR).
За деятельностью airBaltic, включая использование заемных средств, следит рабочая группа, созданная распоряжением министра сообщения, подчеркнули в министерстве.
Ранее сообщалось, что 16 апреля большинство депутатов Сейма согласилось на выдачу airBaltic государственного краткосрочного займа в размере 30 млн евро. Основная сумма займа и проценты должны быть возвращены до 31 августа. Заем выдан без обеспечения.
Финансовые показатели компании остаются напряженными. В первом квартале этого года убытки концерна airBaltic составили 70,064 млн евро — это в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2025 года. При этом оборот концерна вырос на 12,3% и достиг 149,086 млн евро.
В самой airBaltic объясняли, что на размер убытков в первом квартале повлияли колебания валютных курсов, расходы, связанные с финансированием, сокращение коммерческой поддержки и постоянное давление роста затрат по нескольким категориям.
По итогам прошлого года оборот концерна airBaltic вырос на 4,2% по сравнению с 2024 годом и составил 779,344 млн евро. Убытки при этом составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году.
В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров — на 1% больше, чем годом ранее.
Прошлым летом акционером airBaltic стала немецкая национальная авиакомпания Lufthansa. Сейчас Латвии принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa — 10%, компании Aircraft Leasing 1 финансового инвестора, датского предпринимателя Ларса Тусена — 1,62%, еще 0,01% принадлежит другим акционерам. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.
После возможного первичного публичного размещения акций (IPO) размер доли Lufthansa будет зависеть от рыночной цены IPO. Сделка также предусматривает, что после потенциального IPO Lufthansa будет принадлежать не менее 5% капитала airBaltic. Правительство Латвии 30 августа 2024 года договорилось, что после IPO государство должно сохранить в капитале компании как минимум 25% плюс одну акцию.
В августе прошлого года правительство также решило, что Латвия, как и Lufthansa, сделает соинвестицию в airBaltic в размере 14 млн евро перед потенциальным IPO.
Однако с учетом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке airBaltic приостановила возможное IPO и сейчас не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году, говорится в годовом отчете компании.
В отчете также указано, что, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году авиакомпания будет работать с отрицательным свободным денежным потоком. По нынешним прогнозам руководство ожидает, что для финансирования деятельности в зимнем сезоне 2026/2027 года компании понадобится дополнительное вливание средств в размере от 100 до 150 млн евро.