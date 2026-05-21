Подробности дела о трагедии в Ропажском крае: 6-летняя девочка утонула, пока мать была под амфетамином
Рижский районный суд в четверг приговорил к полутора годам лишения свободы мать, 6-летняя дочь которой в феврале 2024 года утонула в пруду возле дома в Ропажском крае. Женщину обвиняли в халатном поведении и оставлении ребенка без присмотра. В обвинении также указано, что она находилась под воздействием психотропных веществ.
Дело о смерти 6-летней девочки в Ропажском крае Рижский районный суд начал рассматривать в среду, однако процесс не затянулся. Обвиняемая мать пришла в суд без защитника и полностью признала свою вину. Уже в четверг утром суд огласил сокращенный приговор — один год и шесть месяцев лишения свободы.
Согласно публично изложенной версии обвинения, накануне вечером мать отпустила дочь играть во двор, сама осталась дома, находилась под воздействием психотропных веществ, долгое время не присматривала за девочкой и оставила ее без надзора. На следующее утро ребенка нашли в пруду возле дома без признаков жизни.
Прокурор Пририжской прокуратуры Гунта Пудника-Малина пояснила, что судебный процесс проходил в закрытом заседании, поэтому раскрывать многие детали она не может. В то же время в ходе расследования, после проведения необходимых проверок, было установлено, что мать ребенка находилась под воздействием психотропных веществ — конкретно амфетамина. Это было учтено при оценке преступления и возможного наказания как отягчающее обстоятельство.
По словам прокурора, вечером 28 февраля 2024 года мать отпустила ребенка играть во двор одного — зимой, в темное время суток, фактически оставив его без присмотра. Поиски девочки начались только на следующее утро.
Обвинение женщине было предъявлено по двум статьям Уголовного закона — за жестокое обращение с малолетним ребенком, причинившее ему физические страдания, и за противоправное причинение смерти по неосторожности.
«Назначенное судом наказание фактически совпало с тем, о котором я как государственный обвинитель просила, высказываясь о наказании для обвиняемой. Таким образом, позиция суда и прокуратуры по этому вопросу совпала», — отметила прокурор.
По данным прокуратуры, с 2023 года было четыре дела с похожей юридической квалификацией, когда наряду с жестокостью по отношению к несовершеннолетнему фигурировало и причинение смерти по неосторожности. Однако в более широкой статистике дел о жестоком обращении или насилии в отношении детей значительно больше: за этот период начато 718 таких уголовных процессов, 236 поступили в прокуратуру, а 151 дело передано в суд. Ежегодно начинается около 200 и более таких процессов, а в прошлом году их число выросло до 241.
Заместитель руководителя Центра защиты детей Валентина Горбунова подчеркнула, что сама по себе продолжительность наказания человека не исправляет. По ее словам, очень важна готовность человека сотрудничать — как при наказании, отбываемом в обществе, так и при лишении свободы.
В данном случае полтора года лишения свободы означает, что женщина будет находиться в Ильгюциемской тюрьме. Там доступны различные программы, направленные на изменение мышления и отношения — как к вопросам присмотра за детьми, так и к употреблению веществ и к себе как личности. По словам Горбуновой, практика показывает, что есть люди, которые в этот период активно включаются в такую работу.
Однако специалисты подчеркивают: наказание или предложенная помощь сами по себе еще не гарантируют изменений. Есть родители, которые не принимают поддержку или прерывают начатое сотрудничество. Это подтверждают и данные сиротских судов: в прошлом году у 973 родителей были приостановлены права опеки над ребенком, а у 178 человек это произошло повторно.
Горбунова отметила, что эти цифры не радуют: число случаев приостановления прав опеки растет, как и число повторных случаев. По ее словам, особенно трагично то, что одной из причин является насилие, которое, к сожалению, часто идет рука об руку с употреблением различных веществ.
В конкретном деле приговор уже оглашен, однако данные указывают на более широкую проблему: риски для безопасности детей в семьях не снижаются, а растут. Чаще всего они связаны с зависимостями, насилием и длительно не решенными социальными проблемами. Специалисты подчеркивают: если есть опасения за безопасность ребенка, об этом необходимо сообщать в социальную службу, сиротский суд или полицию. За советом и психологической поддержкой дети, подростки и взрослые могут обращаться по телефону доверия 116111.