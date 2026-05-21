Суд вынес приговор матери, чья дочь утонула в пруду под Ригой
Трагедия в Ропажском крае потрясла Латвию: шестилетняя девочка ночью утонула в пруду возле дома, пока мать, находившаяся под воздействием психотропных веществ, оставила ребенка без присмотра.
Рижский районный суд приговорил женщину к одному году и пяти месяцам лишения свободы за халатные действия, в результате которых в прошлом году в Ропажском крае в пруду возле дома утонула ее шестилетняя дочь. Также суд постановил взыскать с обвиняемой компенсацию в пользу потерпевшего в размере 3700 евро.
Ранее сообщалось, что женщине было предъявлено обвинение в жестоком обращении с малолетним ребенком, причинении физических страданий, а также в противоправном лишении жизни по неосторожности.
Согласно обвинению, женщина отпустила малолетнюю дочь одну играть во дворе, а сама осталась в доме. При этом обвиняемая находилась под воздействием психотропных веществ и оставила ребенка без присмотра. Она допустила, что девочка длительное время одна находилась вне дома зимой и в темное время суток.
Утром следующего дня девочку нашли без признаков жизни в пруду, расположенном на территории возле дома.
Обвиняемая полностью признала свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений.