Суд вынес приговор матери, чья дочь утонула в пруду под Ригой

Рижский районный суд приговорил женщину к одному году и пяти месяцам лишения свободы за халатные действия, в результате которых в прошлом году в Ропажском крае в пруду возле дома утонула ее шестилетняя дочь. Также суд постановил взыскать с обвиняемой компенсацию в пользу потерпевшего в размере 3700 евро.