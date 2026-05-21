Рижская дума лишила Алексея Росликова мандата после бурных споров
Рижская дума после более чем двухчасовых споров аннулировала депутатский мандат Алексея Росликова. Решение объяснили тем, что он три месяца пропускал более половины заседаний, однако часть депутатов заявила, что ему фактически ограничили доступ к работе думы.
Рижская дума сегодня решила аннулировать депутатский мандат Алексея Росликова («Стабильности!»). Такое решение принято потому, что Росликов в течение трех месяцев не участвовал более чем в половине заседаний думы. За аннулирование депутатского мандата проголосовал 41 депутат, против были пятеро.
Против аннулирования полномочий Росликова проголосовали депутаты «Суверенной власти» и объединения «Jaunlatvieši» (SV/AJ) Инна Дьери, Юлия Сохина, Игорь Соломатин и Вячеслав Степаненко, а также депутат от «Стабильности!» Николай Кабанов.
В голосовании не участвовали Юлия Степаненко, Рудольф Бреманис, Артур Клебах, Любовь Швецова, а также Лиана Ланга (Национальное объединение).
Такой порядок предусмотрен Законом о статусе депутата думы самоуправления. Статья 4 закона устанавливает: если депутат в течение трех месяцев без уважительной причины не участвовал более чем в половине очередных заседаний думы, его полномочия может аннулировать дума или министр охраны окружающей среды и регионального развития.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, следующим в списке партии «Стабильности!», набравшим наибольшее число голосов избирателей, является Андрей Козлов.
Споры депутатов по этому вопросу продолжались более двух часов. Активнее всего против аннулирования полномочий выступали депутаты SV/AJ. Они заявляли, что Росликову был закрыт доступ к заседаниям думы, а не он сам не смог к ним подключиться.
По их мнению, были созданы условия, при которых депутат не мог подключаться к заседаниям думы, и именно из-за этого его теперь лишают полномочий.
Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные») пояснил, что 15 апреля была предпринята попытка подключиться к пользовательскому аккаунту депутата Росликова с территории Беларуси. Через онлайн-инструмент видеоконференций было выполнено дистанционное подключение из Беларуси к заседанию комитета Рижской думы по городскому развитию.
С учетом того, что инциденты в сфере кибербезопасности требуют немедленной реакции и применения соответствующих мер безопасности, самоуправление ввело временное ограничение доступа к информационным системам и IT-сети самоуправления.
Росликова, по словам Клейнбергса, проинформировали, что он может восстановить доступ, лично явившись в Рижскую думу, однако он этого не сделал.
Во время заседания думы депутаты обвиняли друг друга в несоблюдении законов, мэру Риги приписывали «раздвоение личности», а SV/AJ называли российской партией, ее депутатов — «интерфронтом».
Ранее сообщалось, что Рижский городской суд в Латгальском предместье решил изменить меру пресечения выехавшему в Беларусь Росликову, применив к нему арест. С таким ходатайством выступил прокурор Каспарс Андрушкинс на заседании суда по уголовному делу, в котором Росликов обвиняется в разжигании национальной ненависти. Одновременно обвиняемого решено объявить в розыск, а в судебном процессе объявлен перерыв до его обнаружения.
Росликов признал, что находится в Беларуси, и объяснил, что не явился на заседание суда и не вернулся в Латвию, потому что опасался за свою жизнь: по его словам, он получал телефонные угрозы от людей, которые грозились «отрезать ему голову».
По словам Росликова, Служба государственной безопасности якобы предлагала ему полгода жить в конспиративной квартире, но он отказался, поскольку не хотел ждать, когда высказанные угрозы будут реализованы.
Росликов обвиняется в разжигании национальной и этнической ненависти. Сам он считает, что дело против него является политическим заказом.