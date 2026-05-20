ФОТО: сто "запоров" в одном месте - в Риге пройдет крупнейший за последние 30 лет слет этих автомобилей

Автор идеи мероприятия и руководитель неформального объединения «ZAZ клуб» Интарс Павлович пояснил, что одна из целей слета — показать обществу, что этим автомобилям, которым уже от 30 до 60 лет, по-прежнему есть место на дорогах: они являются не только частью истории, но и предметом гордости своих владельцев. Во время слета участники будут соревноваться в заездах на ловкость, а посетители смогут осмотреть ретротехнику и узнать больше о ее истории.