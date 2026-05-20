ФОТО: сто "запоров" в одном месте - в Риге пройдет крупнейший за последние 30 лет слет этих автомобилей

Слет автомобилей "Запорожец"
27 июня на территории Рижского мотор-музея и на Бикерниекской трассе в Риге соберутся около ста автомобилей «Запорожец» (ЗАЗ, ZAZ) из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Украины, Венгрии и Германии. Это будет крупнейший слет этих автомобилей в Европе за последние тридцать лет.
Автомобили ZAZ в свое время выпускались в Запорожье, в Украине, и были одними из самых распространенных малолитражных автомобилей в Советском Союзе. Планируется, что на слете будут представлены модели ZAZ 965, 966, 968, 968A, 968M и 968MP, а также внедорожники LUAZ.
Как сообщают организаторы, уже на этой неделе, во время Ночи музеев 23 мая с 15.00 до 1.00, желающих приглашают в Рижский мотор-музей, где можно будет ознакомиться с программой предстоящего мероприятия, а также вживую увидеть часть техники латвийского «ZAZ клуба» и посидеть за рулем этих автомобилей.
Автор идеи мероприятия и руководитель неформального объединения «ZAZ клуб» Интарс Павлович пояснил, что одна из целей слета — показать обществу, что этим автомобилям, которым уже от 30 до 60 лет, по-прежнему есть место на дорогах: они являются не только частью истории, но и предметом гордости своих владельцев. Во время слета участники будут соревноваться в заездах на ловкость, а посетители смогут осмотреть ретротехнику и узнать больше о ее истории.
«На “запорах” мы объездили и Украину, и другие страны Европы и видим, что эти автомобили сближают людей, поэтому особенно приятно, что первый такой слет пройдет именно в Риге», — рассказал Павлович.
Директор Рижский мотор-музей Агрис Шмитс подчеркнул, что мероприятие удачно совпадает с 60-летием Бикерниекской трассы, давая уникальную возможность проехать по ней автомобилям-ровесникам самой трассы. В свою очередь председатель правления Латвийский клуб антикварных автомобилей Валтс Цеплевич добавил, что слет исторических автомобилей одного производителя такого масштаба укрепляет имидж Латвии в Европе и подтверждает жизнеспособность местного сообщества автоклубов.
Первый европейский слет ZAZ на Бикерниекской трасе и территории Рижского мотор-музея 27 июня начнется в 10.00. Вход для посетителей будет бесплатным. Мероприятие организует неформальное объединение «ZAZ клуб» в сотрудничестве с Рижским мотор-музеем и Латвийским клубом антикварных автомобилей.
