Фотографии с выпускного - как их сделать, не нарушив закон?
В преддверии выпускных праздников в садах, школах и университетах не лишним будет напомнить, что любые фотографии и видео, сделанные на этих мероприятиях, являются объектами защиты персональных данных. Юристы объясняют, где проходит граница закона.
В разгар сезона выпускных латвийское юридическое бюро, основанное присяжным адвокатом Лаурисом Клагишсом, опубликовало разъяснение о том, как правила защиты персональных данных распространяются на фотографии с праздничных мероприятий.
Юристы отмечают, что многие опасаются публиковать снимки выпускников из-за требований Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR), однако далеко не каждая публикация нарушает закон. Как поясняют эксперты, если фотографии отправляются в личной переписке или публикуются в социальных сетях «только для узкого, закрытого круга друзей», то такие действия считаются «домашними нуждами», и требования регламента на них не распространяются.
Однако ситуация меняется, если фотографии становятся публичными.
«В тот момент, когда вы публикуете изображение открыто, не ограничивая круг людей, которые могут его увидеть и распространять дальше, вы юридически становитесь “оператором данных”. И здесь уже начинают действовать правила GDPR», — предупреждают в адвокатском бюро.
Отдельно юристы советуют обращать внимание на людей, случайно попавших в кадр. «Даже если мероприятие является публичным, человек имеет право не хотеть оказаться на просторах интернета», — подчеркивают специалисты, рекомендуя перед публикацией оценить, действительно ли на снимке должны быть видны посторонние люди.
В бюро также объяснили, как правила действуют для школ, детских садов и университетов. Если учебное заведение приглашает фотографа и планирует публиковать снимки на сайте, в соцсетях или в местной прессе, на него распространяются все требования регламента о защите данных.
Юристы отмечают, что образовательное учреждение обязано иметь законное основание для публикации фотографий. Это может быть общественный интерес, законный интерес самой организации или согласие родителей и выпускников.
При этом, если публикация основана именно на согласии, человек имеет право отозвать его в любой момент. «В таком случае школа должна немедленно удалить фотографию из публичного доступа», — говорится в разъяснении.
Также адвокаты напоминают, что школа обязана заранее предупредить участников мероприятия о фото- и видеосъемке, а также объяснить, как будут использоваться материалы.