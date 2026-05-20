Фотографии с выпускного - как их сделать, не нарушив закон?

Юристы отмечают, что многие опасаются публиковать снимки выпускников из-за требований Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR), однако далеко не каждая публикация нарушает закон. Как поясняют эксперты, если фотографии отправляются в личной переписке или публикуются в социальных сетях «только для узкого, закрытого круга друзей», то такие действия считаются «домашними нуждами», и требования регламента на них не распространяются.