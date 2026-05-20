Фон дер Ляйен ответила на угрозы России странам Балтии: "Это угроза всему ЕС"

Как уже сообщалось, в последнее время в воздушное пространство стран Балтии залетают дроны. Часто это украинские беспилотники, направленные по целям в России, но их курс меняет Россия с помощью средств радиоэлектронной борьбы, разворачивая их в сторону стран Балтии.