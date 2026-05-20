Фон дер Ляйен ответила на угрозы России странам Балтии: "Это угроза всему ЕС"
Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен резко отреагировала на угрозы России в адрес стран Балтии и заявила, что нападение или угроза одной стране ЕС будет восприниматься как угроза всему Союзу.
Урсула фон дер Ляйен в среду заявила, что угрозы России в адрес стран Балтии неприемлемы, и Европа ответит на них едино и решительно.
«Публичные угрозы России в адрес стран Балтии совершенно неприемлемы. Чтобы не было никаких сомнений: угроза одному государству-члену — это угроза всему нашему Союзу», — написала фон дер Ляйен в платформе X.
Она указала, что «Россия и Беларусь несут прямую ответственность за дроны, которые угрожают жизни и безопасности людей на нашем восточном фланге».
«Европа отреагирует едино и решительно. Мы продолжим укреплять безопасность нашего восточного фланга с помощью сильной коллективной обороны и готовности на всех уровнях», — добавила фон дер Ляйен.
Как уже сообщалось, в последнее время в воздушное пространство стран Балтии залетают дроны. Часто это украинские беспилотники, направленные по целям в России, но их курс меняет Россия с помощью средств радиоэлектронной борьбы, разворачивая их в сторону стран Балтии.