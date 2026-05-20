В рижские дома престарелых выстроилась огромная очередь, из которой могут исключить по двум причинам
В первые три месяца этого года в Риге сохранялся стабильный спрос на услуги центров социального ухода, или пансионатов, и данные показывают, что большинство людей предпочитают уход, обеспечиваемый самоуправлением. Об этом сообщает Рижская дума.
Анализируя выбор клиентов, видно, что примерно 74% хотят получать услуги именно в муниципальных центрах социального ухода «Гайльэзерс», «Стелла марис» и «Межциемс».
В первом квартале услуги социального ухода в пансионатах получили 2506 человек, что на 52 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 691 человек находился в трех пансионатах Рижского самоуправления, а 1834 — в центрах социального ухода организаций-партнеров. Рост наблюдался и в услугах семейного типа — ими воспользовались 690 клиентов, что на 30 больше, чем годом ранее. Услуги пансионата также были предоставлены 17 украинским гражданским лицам или членам их семей.
По состоянию на 31 марта этого года в очереди на получение услуг социального ухода находились 582 человека, что немного больше, чем год назад, когда в очереди было 542 человека.
Хотя услуги вне муниципальных учреждений зачастую можно получить быстрее, большинство людей по-прежнему предпочитают уход в Риге. Время ожидания существенно различается — в организациях-партнерах по договору его может не быть вовсе, если имеется подходящее для клиента место, тогда как в центрах социального ухода Рижского самоуправления ожидание обычно длится несколько месяцев.
Примерно треть клиентов, когда подходит их очередь, решают повременить с поступлением в пансионат. Это означает, что в это время они используют другие решения. Большинство — около 58% — получают уход на дому или пользуются краткосрочными услугами ухода. Если человек отказывается от услуги более двух раз или откладывает ее получение более чем на шесть месяцев, Социальная служба Риги принимает решение исключить его из очереди.