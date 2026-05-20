В рижские дома престарелых выстроилась огромная очередь, из которой могут исключить по двум причинам

Примерно треть клиентов, когда подходит их очередь, решают повременить с поступлением в пансионат. Это означает, что в это время они используют другие решения. Большинство — около 58% — получают уход на дому или пользуются краткосрочными услугами ухода. Если человек отказывается от услуги более двух раз или откладывает ее получение более чем на шесть месяцев, Социальная служба Риги принимает решение исключить его из очереди.