Почему автобус не пришел? Rīgas satiksme обещает показывать сбои и ограничения в реальном времени
После жалоб пассажиров во время Рижского марафона Rīgas satiksme признала проблему: приложение не всегда показывает важные изменения в движении транспорта. Теперь предприятие обещает улучшения, готовит оплату банковскими картами и предупреждает организаторов крупных концертов — без договоренности о дополнительных рейсах давка после мероприятий может повториться.
В передаче TV3 «900 sekundes» председатель правления SIA Rīgas satiksme Джинета Иннуса признала, что критика пассажиров из-за недостатка информации в приложении после Рижского марафона Rimi была обоснованной.
«Мы работаем над этим, и я надеюсь, что примерно в течение года у нас появится решение, при котором в приложении в реальном времени будет отображаться актуальная информация об ограничениях движения общественного транспорта», — сказала Иннуса.
Она подчеркнула, что внедрение технологических решений в такой крупной системе, как Rīgas satiksme, — непростой процесс. «Технологическое развитие не так просто — нужно согласовать наше очень большое хозяйство со всеми новыми цифровыми решениями», — отметила она.
Остается нерешенной и ситуация после крупных концертов в Межапарке, когда части пассажиров ранее не хватало мест в общественном транспорте. Иннуса указала, что ответственность в таких случаях лежит не только на перевозчике.
«Когда организаторы проводят большие концерты и продают большое количество билетов, мы заключаем с организаторами договор о дополнительном общественном транспорте», — сказала она.
По ее словам, сейчас Rīgas satiksme еще не получила конкретных запросов от организаторов крупных летних концертов в Межапарке. «Пока мы не получили ни звонка, ни информации об объемах, которые были бы дополнительно необходимы», — признала руководитель предприятия.
Если договоренность не достигается, предприятие в основном обеспечивает обычный график движения, поскольку дополнительные рейсы требуют как финансирования, так и дополнительных ресурсов.
Rīgas satiksme сейчас продолжает исследование рынка для внедрения новой билетной системы. Как рассказала Иннуса, интерес уже проявили несколько претендентов, а в целом предприятие рассчитывает как минимум на десять кандидатов из Латвии и из-за рубежа.
«Чем больше конкуренция, тем больше возможностей выбрать экономически наиболее выгодное решение — как с технической точки зрения, так и по цене», — пояснила она.
Среди планируемых новшеств будет возможность расплачиваться банковской картой — решение, которое уже стало стандартом во многих европейских столицах.
«Банковские карты сегодня являются абсолютно стандартным решением в большинстве столиц стран», — подчеркнула Иннуса.
Она также отметила, что в будущем система должна будет уметь интегрировать и другие решения, предусмотренные требованиями Европейского союза, в том числе Европейскую карту инвалидности.
Внедрение новой системы может стоить от пяти до семи миллионов евро. Большая часть расходов связана с заменой или установкой более чем 3000 устройств — валидаторов, билетных автоматов и других систем.
Говоря о возможных изменениях тарифов, Иннуса указала, что цены на билеты устанавливает Рижская дума, а не само предприятие.
«Пока мне о таких планах неизвестно. Повышение цен может означать и сокращение числа пассажиров», — сказала она, добавив, что повышение тарифов нужно оценивать очень осторожно.
Сейчас доходы от билетов покрывают только около 18-20% от общих расходов Rīgas satiksme.
Предприятие продолжает оценивать спрос на восстановленные маршруты ночных автобусов. За первый месяц на маршруте до аэропорта перевезено около тысячи пассажиров, а на остальных ночных рейсах — около 900 пассажиров по выходным.
«Для первого месяца это неплохой результат», — сказала Иннуса, добавив, что спрос может вырасти с наступлением более теплой погоды в летний сезон.
Что касается единого билета на поезд и общественный транспорт, руководитель предприятия признала, что результаты пока могли бы быть лучше, однако в будущем ситуация может измениться. «Как только пассажиры поймут, что это реальная услуга, спрос вырастет», — прогнозирует Иннуса.