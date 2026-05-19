Минобороны: "Системы не сработали так, как должны был" - что произошло в ночь атаки дронов на Резекне
После падения двух дронов на территории нефтебазы в Резекне Министерство обороны признало: в ту ночь не сработало сразу несколько важных звеньев — от наблюдения за воздушным пространством до предупреждения жителей. Теперь ведомство объясняет, что пошло не так и как людям действовать при новой угрозе.
Директор департамента по военным связям с общественностью Гуна Гаврилко в передаче TV3 «900 sekundes» заявила, что анализ произошедшего еще продолжается, однако главная задача — не допустить повторения подобных ситуаций.
«Как уже говорил командующий Национальными вооруженными силами, к сожалению, в ту ночь наши системы наблюдения за воздушным пространством не сработали так, как должны были сработать», — признала Гаврилко.
По ее словам, операторы систем не смогли вовремя идентифицировать приближающуюся угрозу.
Сейчас, как пояснила Гаврилко, анализируются разные сценарии и моделируются ситуации, чтобы понять, как в будущем улучшить реагирование. Одновременно Латвия все еще ожидает несколько ранее закупленных систем противовоздушной обороны.
«Однозначно есть системы, которые мы все еще ждем», — сказала Гаврилко, добавив, что в Латвии уже создается многоуровневая противовоздушная оборона с сенсорами, радарами, воздушным патрулированием НАТО и мобильными подразделениями противовоздушной обороны.
Одним из самых громких вопросов после инцидента стала коммуникация с обществом. Гаврилко признала, что отсутствие предупреждения жителей до взрыва было недопустимым.
«Факт, что жители не были своевременно предупреждены и сообщение сотового вещания дошло до них только уже значительно после взрыва, конечно, является недопустимой ситуацией», — подчеркнула она.
Представитель Министерства обороны пояснила, что предупреждающие сообщения рассылаются уже в тот момент, когда видна потенциальная угроза воздушному пространству Латвии, а не только тогда, когда дрон уже его пересек.
«Если мы будем ждать, пока конкретный дрон достигнет нашего воздушного пространства, это уже может быть слишком поздно», — сказала Гаврилко.
Она добавила, что именно поэтому бывают случаи, когда жители получают тревожные уведомления, а позже выясняется, что объект в Латвию все же не залетел.
В передаче Гаврилко также объяснила, как происходит реагирование в ситуациях, когда дрон уже пересек границу. «В тот момент, когда мы зафиксировали и идентифицировали этот дрон, начинается своего рода охота за ним», — сказала она.
По ее словам, мобильные подразделения получают координаты от систем раннего предупреждения и направляются в сторону возможного дрона. Это означает, что реакция часто происходит уже после того, как объект залетел на территорию Латвии.
Представитель Министерства обороны подчеркнула, что главное — сохранять спокойствие и следовать указаниям в сообщениях сотового вещания. «Никому не нужно выбегать на улицу», — сказала Гаврилко.
Если слышен характерный для дрона звук, напоминающий мопед, жителям рекомендуется соблюдать так называемый «принцип двух стен» — находиться в помещении, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены.
Гаврилко признала, что в Латвии за съемку дронов санкции не применяются, поскольку страна не находится в состоянии войны. Однако она призвала людей в первую очередь думать о своей безопасности. «Лучше в этот момент не снимать, а позаботиться о своей безопасности», — подчеркнула она.
Одновременно Министерство обороны указывает: опубликованные видео- и фотоматериалы могут дать противнику информацию об оборонных возможностях Латвии.