Населению Латвии посоветовали в этот кризис позаботиться о своих финансах и тем самым помочь своей стране
При росте геополитической неопределенности не только в регионе, но и во всем мире важной становится не только устойчивость государственных финансов, но и финансовая устойчивость жителей. "Способны ли мы планировать свои финансы не только в хорошие времена и готовы ли к непредвиденным сценариям?" - задаются вопросом эксперты Citadele.
Больше сберегают, но и больше занимают
Финансовая безопасность является основой не только личного благополучия, но и стабильности экономики. Согласно данным Банка Латвии, в декабре 2025 года объем депозитов домохозяйств за месяц увеличился более чем на 0,5 миллиарда евро, тогда как портфель выданных жителям кредитов вырос почти на 60 миллионов евро. Но динамика кредитования в Латвии все еще остается ниже, чем в других странах Балтии, что указывает на более осторожный подход при принятии решений о заимствованиях.
"Если семьи живут без финансовой подушки безопасности, даже небольшие изменения процентных ставок или доходов могут быстро привести к проблемам с платежеспособностью, что во время кризиса усилило бы давление как на банковскую систему, так и на государственные финансы", - указывает банк.
Длительное существование в условиях неопределенности часто делит общество на два лагеря: одни становятся особенно осторожными, сокращают потребление и откладывают инвестиции, например, в жилье, тогда как другие, наоборот, предпочитают себя не ограничивать, поскольку будущее кажется слишком неопределенным. Оба этих крайних варианта могут ослабить долгосрочную устойчивость.
Умение планировать финансы
"Финансовая грамотность в данном контексте означает зрелость в принятии продуманных решений даже в условиях высокой неопределенности. Важно, будет ли у жителей стран Балтии четкий план, позволяющий сохранять рациональный подход и избегать импульсивных решений", - продолжает Citadele.
Это означает не только понимание того, что происходит с процентными ставками или ценами, но и способность оценивать возможные риски и думать на несколько шагов вперед. Важно честно ответить себе на простой вопрос — что произойдет, если доходы снизятся или платежи вырастут, и готов ли я к этому. Такой подход к финансам помог бы жителям сохранять большую стабильность даже в сложные времена.
"Чем больше семей создадут финансовый резерв, будут ответственно управлять своими обязательствами и последовательно планировать долгосрочное будущее, тем меньше вероятность того, что экономические потрясения создадут серьезные проблемы как для общества, так и для государства", - подводят итог банкиры.
