Населению Латвии посоветовали в этот кризис позаботиться о своих финансах и тем самым помочь своей стране

Финансовая безопасность является основой не только личного благополучия, но и стабильности экономики. Согласно данным Банка Латвии, в декабре 2025 года объем депозитов домохозяйств за месяц увеличился более чем на 0,5 миллиарда евро, тогда как портфель выданных жителям кредитов вырос почти на 60 миллионов евро. Но динамика кредитования в Латвии все еще остается ниже, чем в других странах Балтии, что указывает на более осторожный подход при принятии решений о заимствованиях.