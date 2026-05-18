Конец дешевым заказам? Покупателей AliExpress, Shein и Temu с 1 июля ждут неприятные изменения

Согласно разъяснению, решающим будет то, как товары будут классифицированы в таможенной декларации. Только если в отправлении будут три одинаковых или похожих товара, входящих в одну таможенную категорию, плата за все составит три евро. Однако если в той же посылке будут, например, игрушка и зарядное устройство для телефона, относящиеся к разным таможенным категориям, могут быть применены две пошлины по три евро — всего шесть евро.