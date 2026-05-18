Конец дешевым заказам? Покупателей AliExpress, Shein и Temu с 1 июля ждут неприятные изменения
Покупки на AliExpress, Temu и Shein в Европе могут скоро перестать быть "копеечными". ЕС вводит новую пошлину, и теперь даже дешевая безделушка может обойтись дороже своей собственной цены.
Многие годы интернет-покупки из Китая основывались на простой формуле: товары были дешёвыми, доставка нередко бесплатной, а риск достаточно небольшим, чтобы покупатель не слишком долго раздумывал над заказом. Однако с 1 июля 2026 года покупки на таких платформах, как AliExpress, Shein и Temu, могут стать дороже.
С 1 июля 2026 года Европейский союз (ЕС) введёт новый временный порядок для небольших отправлений из третьих стран стоимостью до 150 евро — к ним будет применяться фиксированная таможенная пошлина в размере трёх евро. Совет ЕС представил эту меру как часть более широкой таможенной реформы электронной коммерции, предусматривая временное решение до момента создания нового Европейского таможенного центра данных, который задуман как часть масштабной реформы таможенной системы.
На первый взгляд три евро не кажутся драматичной суммой. Однако для самых дешёвых товаров такая доплата может полностью изменить логику покупки. Если клиент заказывает товар за 2,99 евро, дополнительная таможенная пошлина оказывается выше стоимости самого товара.
В свою очередь, если заказывается несколько разных товаров, сумма не всегда ограничится единоразовой платой в три евро.
Согласно разъяснению, решающим будет то, как товары будут классифицированы в таможенной декларации. Только если в отправлении будут три одинаковых или похожих товара, входящих в одну таможенную категорию, плата за все составит три евро. Однако если в той же посылке будут, например, игрушка и зарядное устройство для телефона, относящиеся к разным таможенным категориям, могут быть применены две пошлины по три евро — всего шесть евро.
Покупателю придётся задумываться, приобретает ли он товары одного типа или комбинацию разных товаров, отправит ли платформа заказ одной посылкой или несколькими отдельными отправлениями, а также — будут ли эти расходы видны уже в момент оформления покупки или только позже.
Одной из крупнейших неопределённостей на больших платформах остаётся логистика. Покупатель может оформить один заказ в приложении и оплатить одну общую сумму, однако платформа может отправить товары с разных складов, от разных продавцов или несколькими отдельными посылками. Каждое отправление рассматривается отдельно, а это означает, что один платёж в интернет-магазине не всегда означает одну таможенную процедуру.
Это создаёт практическую проблему, которую покупатель зачастую не может контролировать. Если платформа разделит заказ на несколько посылок, расходы и процедуры могут повторяться несколько раз. Особенно чувствительно это для покупок низкой стоимости, поскольку дополнительные платежи быстро могут превысить экономию, из-за которой покупка изначально казалась выгодной.
До сих пор привлекательность Temu, Shein и AliExpress основывалась также на том, что пользователь заказывал товары, особенно не вникая в таможенную логистику. После введения новых правил итоговая цена в корзине не всегда будет означать окончательную цену после таможенного оформления.
Европейский союз рассматривает эту меру не только как вопрос налогов или таможни. За ней скрывается гораздо более широкая проблема — стремительный рост количества дешёвых отправлений из третьих стран, особенно из Китая, а также жалобы на недобросовестную конкуренцию, безопасность товаров, занижение заявленной стоимости и влияние массовых отправлений на окружающую среду.
Данные показывают, что в 2024 году в Европейский союз поступило 4,6 миллиарда дешёвых отправлений — вдвое больше, чем годом ранее. Эта мера особенно направлена против дешёвого импорта с таких платформ, как Shein, Temu, AliExpress и Amazon Haul. Действующий порядок был проблематичен и для европейских торговцев, поскольку они обязаны соблюдать европейские требования в отношении безопасности, соответствия стандартам, упаковки, налогов и возврата товаров, в то время как продавцы из третьих стран часто предлагали значительно более низкие цены и менее прозрачную ответственность.
Важно подчеркнуть, что новая пошлина не означает отмену НДС. НДС за интернет-покупки из третьих стран уже сейчас во многих случаях взимается в момент покупки, особенно если платформа использует систему IOSS. Новый сбор станет дополнительным уровнем расходов, связанным с таможенным оформлением отправлений.
Что это означает для AliExpress, Shein и Temu?
Платформам придётся менять ценовую политику, логистику или оба этих аспекта. Самым удобным для покупателя сценарием был бы такой, при котором платформа показывает все расходы уже в момент оформления покупки. Тогда покупатель сразу видел бы реальную цену и мог бы решить, стоит ли покупка своих денег. Менее прозрачным сценарием было бы появление части расходов только в момент импорта, доставки или получения посылки.
Платформам также будет важно оценить, попытаются ли они хранить больше товаров в Европейском союзе. Если товар уже ввезён в ЕС, таможенное оформление проведено и он продаётся со склада в Европе, пользовательский опыт отличается от прямой отправки из третьей страны.
Некоторые китайские продавцы уже сейчас пытаются избежать дополнительных расходов и сложностей, используя различные логистические решения. Один из распространённых путей — доставка через другие европейские страны, например Венгрию, где посылка сначала попадает в ЕС, а затем поступает к покупателю уже как внутреннее отправление европейского рынка.