"Волна" за 9 копеек: продукт, который помогал выживать в СССР

Советская экономика основывалась на простом принципе: государство предоставляет минимум, чтобы люди могли выжить. Поэтому на полках появлялись продукты, которые сегодня скорее вызывают удивление, чем теплые воспоминания. Одним из таких продуктов был рыбный паштет "Волна" — дешевый, доступный и далёкий от гастрономических мечтаний. В то время субсидируемые продукты были нормой. Паштеты, в том числе "Волна", стали спасением для тех, кто жил на стипендию или получал мизерную зарплату.