"Волна" за 9 копеек: продукт, который помогал выживать в СССР
Банка за девять копеек, странный запах и никакого удовольствия — советский рыбный паштет "Волна" сегодня вспоминают как символ выживания в эпоху, когда доступность еды была важнее ее качества.
Советская экономика основывалась на простом принципе: государство предоставляет минимум, чтобы люди могли выжить. Поэтому на полках появлялись продукты, которые сегодня скорее вызывают удивление, чем теплые воспоминания. Одним из таких продуктов был рыбный паштет "Волна" — дешевый, доступный и далёкий от гастрономических мечтаний. В то время субсидируемые продукты были нормой. Паштеты, в том числе "Волна", стали спасением для тех, кто жил на стипендию или получал мизерную зарплату.
Банка за девять копеек содержала рыбный фарш, лук, сухари, немного томатного соуса и специй — простое сочетание ингредиентов, у которого была одна функция: утолять голод, пишет Oboz.ua.
Именно поэтому этот продукт часто появлялся на столах студентов и жителей общежитий. Его покупали не из-за вкуса, а потому что выбора не было. В повседневной жизни даже появлялись шутки о «характерном аромате» и «особой текстуре» — ирония, помогавшая легче воспринимать реальность.
В социальных сетях сегодня вспоминают, что паштет не приносил радости, но позволял выжить в самые тяжелые времена. Его ели одинокие люди, молодежь — все, кто не мог позволить себе ничего дороже. Это был продукт эпохи, в которой доступность преобладала над качеством.
Интересно, что и сегодня в латвийских продуктовых магазинах можно купить похожую закуску, например паштет из лосося или шпрот.