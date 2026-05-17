Стало известно, как Джуд Лоу жил во время съемок в Латвии
Во время съемок в Латвии голливудский актер и секс-символ Джуд Лоу оказался неожиданно скромным гостем: жил в отеле, спрашивал советы по обедам и без лишних требований гулял по Риге.
Как известно, британский актер Джуд Лоу сыграл роль российского лидера Владимира Путина в фильме "Кремлевский волшебник", съемки которого весной прошлого года проходили в Риге. В этот время Лоу жил в гостинице и не предъявлял практически никаких особых требований. Об этом в интервью «nra.lv TV sarunas» рассказала кинопродюсер студии Forma Pro Films Светлана Пунте.
По ее словам, пребывание актера в Латвии было значительно короче, чем у другой голливудской звезды - Кристен Стюарт, которая находилась в нашей стране несколько месяцев.
«Он жил в гостинице, но период, на который он приехал в Латвию, был не таким долгим, как у Кристен. Кристен Стюарт приехала, кажется, сразу после своего дня рождения в апреле и оставалась примерно до августа», — рассказала Пунте.
Она отметила, что Джуд Лоу пробыл в Латвии около трех недель. «Когда приезжаешь на такой короткий срок, ты не можешь так уж активно исследовать город и страну», — пояснила продюсер.
По словам Пунте, актер не отличался звездными капризами и вел себя очень спокойно. Из дополнительных пожеланий у него были только экскурсии и редкие вопросы о том, где лучше пообедать. «Иногда он спрашивал, куда лучше сходить на обед. Ему нравился ресторан The Catch, но ничего особенного не было — даже скучно», — с улыбкой призналась продюсер.