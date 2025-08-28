Джуд Лоу предстал в образе Путина в снятом в Риге фильме - что об этом думают в Кремле?
Джуд Лоу предстал в образе Путина в снятом в Риге фильме - что об этом думают в Кремле?

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

Французский режиссер Оливье Ассайас представил первые кадры фильма "Кремлевский волшебник", где британский актер Джуд Лоу исполнил роль Владимира Путина. Картина, снятая в Латвии, будет показана на Венецианском кинофестивале и уже вызвала активные обсуждения.

Фильм основан на книге Джулиано да Эмполи и рассказывает о восхождении Путина к власти на фоне хаотичных постсоветских 1990-х. При этом значительная часть сюжета вымышлена. В центре истории — политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано), многогранный и циничный игрок, вдохновленный образом реального российского политического деятеля. Его возлюбленную Ксению, чья роль в сценарии значительно расширена по сравнению с литературным первоисточником, сыграла Алисия Викандер.

В интервью накануне Венецианского фестиваля Ассайас отметил: «Я представлял "Кремлевского волшебника" как исследование основ современного политического мира, а не просто историю происхождения Путина». Режиссер также подчеркнул, что вместе с соавтором сценария Эмманюэлем Каррером они «старались быть точными», но некоторые эпизоды биографии российского президента «были доработаны и выдуманы».

Все съемки проходили в Латвии. По словам создателей, это позволило снизить затраты: «Производство в Латвии обошлось дешевле, чем в большинстве других государств», — пояснил Ассайас.

Он добавил, что Лоу не особенно похож на Путина внешне, но перед ним стоит задача передать характер и харизму: «Внешне Джуд Лоу не копия Путина, но его задача — создать убедительный экранный образ». Сам Лоу сравнил подготовку к роли с восхождением на вершину Эвереста: «Это невероятный вызов, возможно, самый сложный в моей карьере».

Первые кадры из фильма, опубликованные изданием Variety, вызвали оживленные споры. Многие российские зрители в соцсетях отметили, что актер совсем не похож на Путина: «У нашего столько морщин в 73 года нет», «Надо было из "Камеди" двойника брать», «Слишком натуральное лицо без ботокса», «На него даже двойники не похожи». Некоторые восприняли образ как карикатуру: «Это вот так они видят русских? Какие-то неандертальцы».

Однако нашлись и те, кто, напротив, увидел сходство: «Почему бы и нет?», «Как две капли», «Ладно, с другой стороны Чарли Чаплин играл Гитлера. Вроде норм получилось».

В Кремле проект пока не смотрели. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС лаконично заявил: «Пока не смотрели».

Мировая премьера «Кремлевского волшебника» состоится на Венецианском кинофестивале, а первые фото со съемок появились еще весной этого года.

