Джуд Лоу предстал в образе Путина в снятом в Риге фильме - что об этом думают в Кремле?
Французский режиссер Оливье Ассайас представил первые кадры фильма "Кремлевский волшебник", где британский актер Джуд Лоу исполнил роль Владимира Путина. Картина, снятая в Латвии, будет показана на Венецианском кинофестивале и уже вызвала активные обсуждения.
Фильм основан на книге Джулиано да Эмполи и рассказывает о восхождении Путина к власти на фоне хаотичных постсоветских 1990-х. При этом значительная часть сюжета вымышлена. В центре истории — политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано), многогранный и циничный игрок, вдохновленный образом реального российского политического деятеля. Его возлюбленную Ксению, чья роль в сценарии значительно расширена по сравнению с литературным первоисточником, сыграла Алисия Викандер.
В интервью накануне Венецианского фестиваля Ассайас отметил: «Я представлял "Кремлевского волшебника" как исследование основ современного политического мира, а не просто историю происхождения Путина». Режиссер также подчеркнул, что вместе с соавтором сценария Эмманюэлем Каррером они «старались быть точными», но некоторые эпизоды биографии российского президента «были доработаны и выдуманы».
Все съемки проходили в Латвии. По словам создателей, это позволило снизить затраты: «Производство в Латвии обошлось дешевле, чем в большинстве других государств», — пояснил Ассайас.
Он добавил, что Лоу не особенно похож на Путина внешне, но перед ним стоит задача передать характер и харизму: «Внешне Джуд Лоу не копия Путина, но его задача — создать убедительный экранный образ». Сам Лоу сравнил подготовку к роли с восхождением на вершину Эвереста: «Это невероятный вызов, возможно, самый сложный в моей карьере».
First look at Jude Law as Vladimir Putin in Olivier Assayas’ new film ‘THE WIZARD OF THE KREMLIN’— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 27, 2025
The film follows Putin’s rise to power amid post-Soviet chaos, aided by a versatile spin doctor. pic.twitter.com/ZdThfey2ou
Первые кадры из фильма, опубликованные изданием Variety, вызвали оживленные споры. Многие российские зрители в соцсетях отметили, что актер совсем не похож на Путина: «У нашего столько морщин в 73 года нет», «Надо было из "Камеди" двойника брать», «Слишком натуральное лицо без ботокса», «На него даже двойники не похожи». Некоторые восприняли образ как карикатуру: «Это вот так они видят русских? Какие-то неандертальцы».
Однако нашлись и те, кто, напротив, увидел сходство: «Почему бы и нет?», «Как две капли», «Ладно, с другой стороны Чарли Чаплин играл Гитлера. Вроде норм получилось».
В Кремле проект пока не смотрели. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС лаконично заявил: «Пока не смотрели».
Мировая премьера «Кремлевского волшебника» состоится на Венецианском кинофестивале, а первые фото со съемок появились еще весной этого года.