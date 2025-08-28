Джуд Лоу предстал в образе Путина в снятом в Риге фильме - что об этом думают в Кремле?

Первые кадры из фильма, опубликованные изданием Variety, вызвали оживленные споры. Многие российские зрители в соцсетях отметили, что актер совсем не похож на Путина: «У нашего столько морщин в 73 года нет», «Надо было из "Камеди" двойника брать», «Слишком натуральное лицо без ботокса», «На него даже двойники не похожи». Некоторые восприняли образ как карикатуру: «Это вот так они видят русских? Какие-то неандертальцы».