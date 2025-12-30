"Хотите по Москве - празднуйте в другой стране": заявление вице-мэра Риги о новогодних салютах

«В Латвии мы живем по латвийскому времени, поэтому впредь в Риге разрешенное время новогодней пиротехники будет с наступления полуночи до часа ночи. Это достаточный промежуток, чтобы желающие могли отметить приход Нового года фейерверками, но при этом не мешали окружающим ночному покою. Кроме того, мы хотим сломать годами укоренившуюся традицию части общества, которая использует пиротехнику на Новый год, чтобы прославлять государство-агрессора. Если кто-то хочет праздновать по московскому времени — пусть спокойно делает это в другой стране, граница нашего государства для таких людей открыта. Также использование пиротехники в целом негативно влияет на животных и нарушает ночной покой жителей, поэтому самоуправление приняло более жесткое регулирование», — заявил Ратниекс.