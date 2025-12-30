"Хотите по Москве - празднуйте в другой стране": заявление вице-мэра Риги о новогодних салютах
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс призывает жителей соблюдать новые правила использования пиротехники в новогоднюю ночь и запускать фейерверки только в период с полуночи до часа ночи.
«В Латвии мы живем по латвийскому времени, поэтому впредь в Риге разрешенное время новогодней пиротехники будет с наступления полуночи до часа ночи. Это достаточный промежуток, чтобы желающие могли отметить приход Нового года фейерверками, но при этом не мешали окружающим ночному покою. Кроме того, мы хотим сломать годами укоренившуюся традицию части общества, которая использует пиротехнику на Новый год, чтобы прославлять государство-агрессора. Если кто-то хочет праздновать по московскому времени — пусть спокойно делает это в другой стране, граница нашего государства для таких людей открыта. Также использование пиротехники в целом негативно влияет на животных и нарушает ночной покой жителей, поэтому самоуправление приняло более жесткое регулирование», — заявил Ратниекс.
Он отметил, что в новогоднюю ночь силы муниципальной полиции будут максимально направлены на обеспечение безопасности в городе, в том числе на контроль использования пиротехники. При этом вице-мэр подчеркнул: полиция в первую очередь реагирует на угрозы жизни и здоровью, и лишь во вторую очередь — на нарушения установленного порядка. Однако любой сосед или очевидец может зафиксировать нарушение на фото или видео и сообщить муниципальной полиции, написав на rpp@riga.lv, чтобы затем нарушителям могли назначить административное наказание.
Новые обязательные правила запуска фейерверков были утверждены 17 декабря на заседании Рижской думы. Тогда Ратниекс заявил, что запрет запусков «по московскому времени» в нынешних геополитических условиях — разумное решение, особенно учитывая активную пиротехнику в части районов Риги примерно в 23:00.
По собственной инициативе вице-мэр провел опрос в социальных сетях о запрете фейерверков «по московскому времени». В нем участвовали 1486 человек: 70% поддержали запрет, 28% хотели сохранить прежний порядок, 2% не имели мнения.
В целом новые правила предусматривают запрет пиротехники ночью, чтобы не мешать ночному отдыху жителей:
- с 1 июня по 31 августа — с 23:00 до 7:00
- с 1 сентября по 31 мая — с 22:00 до 7:00
Исключение — новогодняя ночь, когда фейерверки разрешены с 00:00 до 01:00. Запрет не распространяется на публичные мероприятия, согласованные с Рижской думой.
За нарушение правил предусмотрен административный штраф: до 350 евро для физических лиц и до 1400 евро для юридических лиц.