Перед выборами "Новое Единство" готово к решительным мерам - уже в этом году полностью прекратить торговлю с Россией
После провала нового пакета санкций ЕС "Новое Единство" предлагает действовать самостоятельно: партия призывает Латвию полностью прекратить торговлю с Россией до конца 2026 года.
Правление объединения партий "Новое Единство" считает, что в связи с тем, что Европейский союз (ЕС) не смог согласовать очередной пакет санкций в отношении России из-за вето ряда стран ЕС, решения о прекращении экономических связей с Россией необходимо принимать на национальном уровне.
По мнению партии, латвийские предприниматели должны прекратить импорт и экспорт с Россией до конца 2026 года.
Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") поручит Министерству экономики, Министерству сообщения, Министерству земледелия и Министерству иностранных дел до конца марта подготовить подробный анализ и план прекращения пассажирских перевозок в Россию и введения запрета на розничную торговлю товарами российского происхождения в Латвии.
Минсообщения будет поручено подготовить подробный анализ потока железнодорожных грузов в Россию и предложения по его прекращению. Министерства должны разработать конкретные предложения и необходимые изменения в нормативных актах.
Как сообщалось, ранее разработать план прекращения торговли с государствами-агрессорами Министерству экономики предложила также коалиционная партия "Прогрессивные".