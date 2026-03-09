Перед выборами "Новое Единство" готово к решительным мерам - уже в этом году полностью прекратить торговлю с Россией

Правление объединения партий "Новое Единство" считает, что в связи с тем, что Европейский союз (ЕС) не смог согласовать очередной пакет санкций в отношении России из-за вето ряда стран ЕС, решения о прекращении экономических связей с Россией необходимо принимать на национальном уровне.