AKROPOLE Alfa отметит 25-летие необычным рекордом и розыгрышем подарочной карты на 1000 евро

Каждого посетителя приглашают принять участие в установлении рекорда – заполнив регистрационную карточку, задуть свечу на юбилейном торте, чтобы принять участие в большом праздничном розыгрыше. В воскресенье, 15 марта, в кульминационный момент в установлении рекорда примет участие и самый известный латвийский автор контента крупнейших платформ социальных сетей Andrew Wave – поможет определить счастливого рекордсмена, который получит подарочную карту AKROPOLE на сумму 1000 евро. Каждому рекордсмену будет вручен праздничный купон, по предъявлении которого в воскресенье первые 1000 человек смогут отведать юбилейный кекс.