AKROPOLE Alfa отметит 25-летие необычным рекордом и розыгрышем подарочной карты на 1000 евро
Торгово-развлекательный центр AKROPOLE Alfa на этой неделе приглашает посетителей на совместное празднование своего 25-го дня рождения с особой праздничной программой.
Каждого посетителя приглашают принять участие в установлении рекорда – заполнив регистрационную карточку, задуть свечу на юбилейном торте, чтобы принять участие в большом праздничном розыгрыше. В воскресенье, 15 марта, в кульминационный момент в установлении рекорда примет участие и самый известный латвийский автор контента крупнейших платформ социальных сетей Andrew Wave – поможет определить счастливого рекордсмена, который получит подарочную карту AKROPOLE на сумму 1000 евро. Каждому рекордсмену будет вручен праздничный купон, по предъявлении которого в воскресенье первые 1000 человек смогут отведать юбилейный кекс.
В рамках праздника на радость посетителям в магазинах торгового центра тоже будут организованы разнообразные мероприятия: творческие мастер-классы, дегустационные стенды еды и напитков, колеса фортуны, лотереи, призы и другие сюрпризы. В честь дня рождения предусмотрена также специальная программа для маленьких посетителей.
В юбилейную неделю AKROPOLE Alfa станет особенно притягательным местом для юных посетителей. С 10 по 12 марта, в дни школьных каникул, будет проводиться цифровая игра «Вызов во время школьных каникул», участники которой смогут отправиться в увлекательное виртуальное путешествие по торговому центру, делая интересные открытия и выполняя различные задания с возможностью выиграть призы.
В свою очередь, 14 марта с 13:00 до 18:00 на площадке второго этажа возле магазина Crocs состоится специальная праздничная программа «Суббота на радость детям», посвященная дню рождения AKROPOLE Alfa.
Программа праздничных мероприятий:
10–12 марта, 12:00–17:00
- Мероприятие в дни школьных каникул – цифровая игра «Вызов во время школьных каникул».
13–14 марта, 10:00–21:00
- Установление рекорда «Задувание наибольшего количества юбилейных свечей на красном ковре».
- Мероприятия и сюрпризы от магазинов торгового центра.
14 марта, 13:00–18:00
Для маленьких посетителей:
- «Большая вечеринка в честь дня рождения вместе со Щенячьим патрулем».
- Иллюзионист Валдемарс.
- Детская поп-группа Pigoriņi.
- Мастерская по изготовлению праздничных карнавальных масок.
- Блёстки и кристаллы для лица и волос.
- Мир красок и раскрашивание.
15 марта
- С 10:00 – бесплатные кексы для рекордсменов.
- С 10:00 до 15:00 – последняя возможность принять участие в установлении рекорда.
- С 13:30 – всемирно известный латвийский контент-мейкер Andrew Wave примет участие в установлении рекорда, приглашая всех присутствующих пройти по своей легендарной красной дорожке.
- В 15:00 – розыгрыш большого приза.