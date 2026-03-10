Более 300 собак и кошек ждут помощи: приют Ulubele обратился к жителям Латвии
В латвийском приюте Ulubele заявили о нехватке средств на содержание сотен животных.
Приют Ulubele, где сейчас живут более 300 собак и кошек, просит общество о помощи: ежедневные расходы на содержание всех животных достигают 1500 евро, тогда как имеющихся средств хватает лишь примерно на треть. Весной, когда число брошенных щенков и котят обычно резко растет, приют особенно нуждается в регулярных пожертвованиях и ответственных усыновителях.

В приюте для животных Ulubele, который работает по принципу no-kill, в настоящее время содержится более 300 животных. В основном это собаки и кошки, оказавшиеся в приюте из-за безответственного отношения людей. Каждому животному необходим ежедневный уход - корм, ветеринарная помощь, содержание помещений и другие расходы. Содержание одного животного в приюте обходится примерно в 5 евро в день, а всех животных - около 1 500 евро ежедневно. Однако имеющиеся у приюта средства позволяют обеспечить уход примерно за 100 животными. Поэтому Ulubele обращается к обществу с просьбой о помощи, чтобы совместными усилиями обеспечить заботу обо всех 300 обитателях приюта.

Особенно важны регулярные пожертвования, которые позволяют планировать работу приюта в долгосрочной перспективе и обеспечивать стабильный уход за животными. Приют также призывает рассмотреть возможность взять животное из приюта, однако напоминает, что решение об усыновлении должно быть ответственным и взвешенным — необходимо оценить своё время, возможности и готовность заботиться о животном многие годы.

«Сейчас у нас находится около 300 животных, и ситуацию усложняет приближение весны — каждый год в это время количество брошенных животных резко увеличивается, особенно котят и щенков, что часто является следствием безответственного разведения. Это означает, что в ближайшие месяцы приюту придётся принимать ещё больше животных, которым нужна помощь. Чтобы содержать всех животных, находящихся сейчас в приюте, ежемесячные расходы составляют примерно 45 000 евро», — рассказывает руководитель приюта Ulubele Илзе Джонсоне.

Организация призывает общество помочь обеспечить уход за животными, поддержав приют пожертвованиями. Например, регулярное пожертвование в размере 30 евро в месяц — это всего один евро в день, но такая поддержка помогает обеспечить животным необходимый уход. В приюте подчёркивают, что важен любой вклад, однако именно регулярные пожертвования позволяют прогнозировать ресурсы и планировать работу приюта на будущее.

Поддержка каждого неравнодушного человека важна для того, чтобы приют мог продолжать работать по принципу no-kill, которому он следует уже многие годы. Это означает, что животных в приюте не усыпляют из-за нехватки места или длительного пребывания. Приют заботится о животных столько, сколько необходимо, пока для них не будут найдены новые дома. Эвтаназия допускается только в случаях тяжёлых, неизлечимых страданий по медицинским показаниям.

«30 евро в месяц — это сумма, сопоставимая с несколькими чашками кофе навынос или несколькими приёмами фастфуда. Однако для животных это означает шанс жить, быть в безопасности и получать заботу. Это возможность восстановить здоровье и найти новый дом. Без поддержки общества это невозможно», — добавляет Джонсоне.

Приют для животных Ulubele уже много лет заботится о брошенных и пострадавших животных, давая им возможность начать новую, лучшую жизнь, и благодарит каждого, кто поддерживает его деятельность.

Одним из самых важных способов помочь животным является ответственное усыновление. Каждое животное, взятое из приюта, не только обретает новый дом и семью, но и позволяет приюту помочь следующему животному, которому необходима забота и безопасное убежище. Решение об усыновлении должно быть хорошо обдуманным, ведь животное становится членом семьи на многие годы. С условиями усыновления можно ознакомиться здесь.

Каждый, кто хочет помочь, приглашается поддержать работу приюта пожертвованием или регулярным платежом, помогая обеспечить животным безопасное убежище. Сделать пожертвование можно на сайте приюта.

