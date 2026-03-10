Более 300 собак и кошек ждут помощи: приют Ulubele обратился к жителям Латвии

В приюте для животных Ulubele, который работает по принципу no-kill, в настоящее время содержится более 300 животных. В основном это собаки и кошки, оказавшиеся в приюте из-за безответственного отношения людей. Каждому животному необходим ежедневный уход - корм, ветеринарная помощь, содержание помещений и другие расходы. Содержание одного животного в приюте обходится примерно в 5 евро в день, а всех животных - около 1 500 евро ежедневно. Однако имеющиеся у приюта средства позволяют обеспечить уход примерно за 100 животными. Поэтому Ulubele обращается к обществу с просьбой о помощи, чтобы совместными усилиями обеспечить заботу обо всех 300 обитателях приюта.