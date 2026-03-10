Вселенная меняет правила игры: 4 знака зодиака ждут большие перемены до конца марта
Хотя начало года оказалось довольно тяжелым, а несколько важных астрологических перемен уже остались позади, жизнь для четырех знаков зодиака станет гораздо приятнее еще до конца марта 2026 года.
«Именно эти знаки переживают в марте огромную, судьбоносную трансформацию», — объяснила астролог Эми Демур. «В этом месяце их жизнь изменится навсегда. Они полностью разрушают свою прежнюю личность и словно рождаются заново».
Так что, если вы ждете более светлого периода, стоит немного потерпеть. Если вы относитесь к одному из этих знаков, ваша жизнь наконец начинает поворачиваться к лучшему, пишет YourTango.
Овен
Овен, по словам Демур, ваша жизнь скоро станет гораздо приятнее, потому что «ваша личная жизнь переживает судьбоносную трансформацию» до конца марта. Это происходит потому, что Венера находится в вашем знаке и выстраивает гармоничные аспекты с Сатурном и Нептуном. Это означает, что любовь начинает становиться более серьезной и духовно связанной с вашим жизненным предназначением.
Энергия может быть довольно интенсивной, но если связь действительно предназначена для долгих отношений, именно в этом месяце она может перейти на новый уровень — к настоящим обязательствам.
«Многие из вас вступят в серьезные отношения, четко определят статус или переведут отношения на новый уровень — стабильный и зрелый», — объясняет астролог.
Кроме того, если у кого-то из прошлого с вами остались незавершенные дела, не удивляйтесь, если энергия ретроградного Меркурия снова вернет этого человека в вашу жизнь. Но теперь все будет иначе — вы сможете ясно увидеть, кем этот человек является на самом деле.
Рак
Рак, «для вас начинается один из самых изобильных периодов за последние годы», — говорит Демур. Жизнь станет намного приятнее до конца марта 2026 года, потому что Юпитер разворачивается в прямое движение в вашем знаке, запуская пятимесячный цикл расширения — с этого момента и до июня.
Если вы долго и усердно работали, даже оставаясь в тени, теперь вас могут ждать карьерный рост, признание и финансовые улучшения. Если вы извлекли уроки из прошлых отношений, в любви тоже может появиться стабильность и серьезность.
В течение следующих пяти месяцев открывается мощное окно для воплощения желаний. Поэтому любые намерения, которые вы сейчас формулируете, имеют высокие шансы стать реальностью.
Дева
По словам Демур, Дева переживает самую масштабную трансформацию среди всех знаков, потому что лунное затмение происходит именно в вашем знаке.
Эта мощная энергия помогает избавиться от эмоционального груза и завершить циклы, которые долго удерживали вас в состоянии застоя — в разных сферах жизни.
Та версия вас, которая чувствовала себя заблокированной и соглашалась на меньшее, наконец уходит в прошлое. Наступает настоящее перерождение. Несмотря на то что этот путь потребовал много усилий, Дева наконец становится лучшей версией себя — той, которая больше не готова довольствоваться тем, чего не заслуживает.
Рыбы
Рыбы, по мере того как энергия постепенно покидает ваш знак и переходит в Овен, жизнь для вас тоже становится значительно легче и приятнее до конца марта 2026 года.
Когда Сатурн окончательно покидает ваш знак, завершается трехлетний цикл трудностей и ограничений. «Вы официально закрыли период борьбы, который длился три года», — объясняет Демур. «А новолуние в Рыбах открывает для вас совершенно новую эпоху».
Впереди могут появиться новые возможности как в любви, так и в финансовой сфере, а вместе с ними — и личностный рост.
Для вас это словно чистый лист, Рыбы, поэтому не позволяйте людям из прошлого — бывшим партнерам или старым знакомым — портить этот новый этап. Пока Меркурий остается ретроградным в вашем знаке до 20 марта, у вас есть выбор: поступить иначе или снова повторить старые сценарии.