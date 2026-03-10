Вселенная меняет правила игры: 4 знака зодиака ждут большие перемены до конца марта

Кроме того, если у кого-то из прошлого с вами остались незавершенные дела, не удивляйтесь, если энергия ретроградного Меркурия снова вернет этого человека в вашу жизнь. Но теперь все будет иначе — вы сможете ясно увидеть, кем этот человек является на самом деле.