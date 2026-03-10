МВД назвало результаты проверки убежищ: полностью подходят только 407 объектов, тысячи - с проблемами
Оценка государственных и муниципальных объектов показала, что 407 из них пригодны для использования в качестве убежищ, говорится в информационном сообщении Министерства внутренних дел, рассмотренном во вторник Советом по кризисному управлению.
Из обследованных Государственной пожарно-спасательной службой государственных и муниципальных объектов 1 278 частично соответствуют требованиям, а 1 755 не подходят для убежищ. Еще 1 270 объектов не удалось оценить.
В докладе также представлена информация о ходе реализации программы ЕС на 2021-2027 годы по приспособлению и оснащению убежищ для целей гражданской обороны. На сегодняшний день подано 509 заявок на приспособление и оборудование убежищ. Большинство объектов принадлежат самоуправлениям.
Финансирование Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) на эту программу составляет более 22 миллионов евро.
В Государственной канцелярии сообщили агентству LETA, что заявки на проекты получены по 509 из 570 объектов, для которых самоуправления могли претендовать на финансирование из Европейского фонда регионального развития.
В Латвии рассмотрено более 3400 объектов для создания убежищ, которые в настоящее время предварительно обеспечивают укрытие более 540 000 жителей. Кроме того, Министерство внутренних дел привлекло дополнительное финансирование из Финансового инструмента Европейской экономической зоны в размере 27,5 млн евро на развитие латвийской сети убежищ.