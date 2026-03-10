МВД назвало результаты проверки убежищ: полностью подходят только 407 объектов, тысячи - с проблемами

В Латвии рассмотрено более 3400 объектов для создания убежищ, которые в настоящее время предварительно обеспечивают укрытие более 540 000 жителей. Кроме того, Министерство внутренних дел привлекло дополнительное финансирование из Финансового инструмента Европейской экономической зоны в размере 27,5 млн евро на развитие латвийской сети убежищ.