В Латвии реформируют миграционные правила: что меняется в системе убежища и контроля въезда

Первый проект — «Внедрение процедур Пакта о миграции и предоставлении убежища в сфере убежища» — направлен на модернизацию государственной системы убежища. Его ключевая задача — обеспечить полное соответствие латвийских процедур новым общеевропейским требованиям, предусматривающим более эффективный и единый подход во всех странах ЕС. В рамках проекта планируется обновить Реестр соискателей убежища и связанные с ним информационные системы, создав технологическую базу для более быстрой обработки данных и точного учета процедур. Параллельно будет выполнена методическая работа: разработают специализированные руководства и информационные материалы, в которые интегрируют актуальные нормы международного права.