В Латвии реформируют миграционные правила: что меняется в системе убежища и контроля въезда
Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) приступило к реализации двух проектов Европейского союза, цель которых — подготовить Латвию к требованиям нового Пакта ЕС о миграции и предоставлении убежища и одновременно укрепить инфраструктуру и управление процессами в сфере убежища и возвращения.
Первый проект — «Внедрение процедур Пакта о миграции и предоставлении убежища в сфере убежища» — направлен на модернизацию государственной системы убежища. Его ключевая задача — обеспечить полное соответствие латвийских процедур новым общеевропейским требованиям, предусматривающим более эффективный и единый подход во всех странах ЕС. В рамках проекта планируется обновить Реестр соискателей убежища и связанные с ним информационные системы, создав технологическую базу для более быстрой обработки данных и точного учета процедур. Параллельно будет выполнена методическая работа: разработают специализированные руководства и информационные материалы, в которые интегрируют актуальные нормы международного права.
Отдельный блок проекта связан с развитием человеческих ресурсов. Запланированы масштабные обучающие мероприятия для сотрудников PMLP и других вовлеченных учреждений. Особое внимание будет уделено навыкам кризисного управления и алгоритмам действий в случаях массового притока соискателей убежища. Такая подготовка должна позволить госуправлению сохранять стабильность и эффективность при повышенной нагрузке и в нестандартных ситуациях, одновременно обеспечивая защиту общественных интересов и основных прав людей.
Второй проект посвящен совершенствованию Реестра выдворенных иностранцев и запретов на въезд. Его цель — обеспечить техническую готовность Латвии к требованиям Пакта ЕС, прежде всего в части информационного обмена и новых процедур. Модернизация позволит автоматизировать обмен данными с европейским биометрическим хранилищем EURODAC, заменив прежнюю ручную работу и снизив риски двойного ввода данных. Также будет создан новый модуль скрининга, в котором оперативно будут собираться сведения о личности человека, состоянии здоровья, пройденном маршруте и причине въезда.
Скрининг — новая общая практика, которую Евросоюз планирует внедрить для быстрой и систематической проверки лиц, которые въезжают в ЕС нелегально или не соответствуют условиям въезда. Такая проверка проводится до направления человека в дальнейшую процедуру — на рассмотрение заявления о предоставлении убежища либо на возвращение в страну происхождения.
Проект по реестру выдворенных иностранцев реализуется в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной и Информационным центром Министерства внутренних дел. Внедрение первых улучшений системы запланировано до середины 2026 года, а полное развитие реестра и разработка новых инструментов аналитики данных продолжатся до конца 2029 года.
Проект «Внедрение процедур Пакта о миграции и предоставлении убежища в сфере убежища» реализуется в рамках программы Фонда убежища, миграции и интеграции на 202102027 годы. Его общий бюджет составляет 2 443 250 евро, из которых 1 832 437 евро обеспечиваются средствами ЕС, а софинансирование из государственного бюджета — 610 813 евро.
Проект «Совершенствование Реестра выдворенных иностранцев и запретов на въезд в соответствии с требованиями Пакта о миграции и предоставлении убежища» реализуется в рамках программы 2021-2027 годов Инструмента финансовой поддержки управления границами и визовой политики. Общий бюджет проекта составляет 1 739 882 евро, из которых 1 304 911 евро — финансирование ЕС, а 434 971 евро — софинансирование из государственного бюджета.