Жуткая находка в Айзкраукле: вмерзшее в лед тело пролежало в пруду несколько месяцев
Весенняя оттепель в Айзкраукле раскрыла страшную тайну — в пруду нашли тело мужчины, пролежавшее там с прошлого года. Оказалось, его искали почти четыре месяца.
Пруд в центре города — популярное место для прогулок и отдыха. Но теперь он также известен тем, что там был обнаружен труп местного жителя. Мужчина был полностью вмерзшим в лед — его извлекли на берег с помощью специальных инструментов спасателей. Медики сразу констатировали смерть, полиция начала расследование, сообщает передача «Degpunktā».
Устанавливая личность погибшего, правоохранители пришли к шокирующему выводу: мужчина числился пропавшим без вести и находился в розыске почти четыре месяца.
Погибший — Игорь Мартынов — исчез из своего дома в ноябре прошлого года. В декабре в программе «Degpunktā» также обращались к жителям с просьбой помочь в поисках. Сейчас же местные недоумевают, как за все это время никто не заметил тело в пруду рядом.
«Наверное, он упал туда еще до того, как появился лед», — предполагает один из жителей.
Дом Игоря находился менее чем в 50 метрах от пруда — последние пять лет он жил там со своей спутницей Евгенией. По ее словам, в тот роковой день мужчина отмечал свой 60-летний юбилей.
«У него был день рождения, 60 лет. Ему подарили 20 евро, он пошел в магазин за алкоголем — и все. Я ничего не знаю, полиция мне ничего не говорит», — рассказала женщина.
Позже полиция пригласила ее на опознание. Узнать мужчину по лицу оказалось невозможно — она смогла сделать это только по татуировке.
«Я была на опознании, мне дали фотографии. Я узнала по татуировке, потому что по лицу нельзя было — там было как фарш», — говорит Евгения.
По словам женщины, Игорь не был склонен к суициду. Полиция также не обнаружила признаков насильственной смерти. Возможной причиной трагедии могла стать эпилепсия — мужчина не лечился. Употребление алкоголя при таком заболевании особенно опасно и может вызвать сильные приступы. Не исключено, что у пруда ему стало плохо, он потерял контроль и упал в холодную воду.
Однако это лишь одна из версий — окончательную причину смерти еще предстоит установить.