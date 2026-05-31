Премьер Кулбергс признал, что опасается резких заявлений нового главы МВД Домбравы
Новое правительство Андриса Кулбергса только приступило к работе, но одно назначение уже стало поводом для споров. Министерство внутренних дел возглавил Янис Домбрава — политик с жесткой риторикой по вопросам языка и миграции, но без опыта в исполнительной власти. Его первое решение на посту министра уже показало, каким может быть новый стиль МВД.
Сейм утвердил новое правительство Андриса Кулбергса («Объединенный список»). Одним из самых обсуждаемых назначений стал Янис Домбрава из Национального объединения, который возглавил Министерство внутренних дел. В нынешних условиях это одно из ключевых ведомств, однако опыта работы в исполнительной власти у Домбравы до сих пор не было. Теперь ему предстоит отвечать за полицию, погранохрану и Управление по делам гражданства и миграции.
Домбрава в политике с 2010 года. Тогда, в 22 года, он стал самым молодым политиком, избранным в Сейм после восстановления независимости Латвии. В одном из своих первых выступлений он признавал, что у него меньше опыта, чем у более старших коллег, но подчеркивал другие качества, сообщает передача «Nekā personīga».
«Конкретно я могу признать: у меня нет политического опыта по сравнению с теми депутатами Сейма, которые находятся здесь 10 и 20 лет. Но мне присущи такие качества, как честность, принципиальность, ценности, которых, очевидно, у многих нынешних политиков либо нет, либо они исчезли», — говорил Домбрава в 2010 году.
По образованию Домбрава историк. Он родился в Риге, учился в гимназии Наталии Драудзини, позже окончил вечернюю среднюю школу имени Райниса и поступил на исторический факультет Латвийского университета. Сам он рассказывал, что политикой начал активно интересоваться еще в подростковом возрасте — в том числе на фоне дискуссий о школьной реформе и вопросах государственного языка.
В Сейме Домбрава работал в комиссиях по обороне, иностранным делам, европейским делам, гражданству, миграции и общественной сплоченности. Некоторое время он занимал должности в Комиссии по национальной безопасности. Однако прямого опыта управления силовым ведомством у него нет.
На вопрос, намерен ли он менять руководство министерства и подведомственных структур, Домбрава ответил осторожно, но дал понять, что не исключает кадровых решений.
«Я постепенно ознакомлюсь абсолютно со всей информацией о прежней работе министерства, которая, конечно, не слишком доступна широкой публике. Если увижу, что что-то нужно менять, я не побоюсь менять», — заявил он.
До назначения министром Домбрава руководил парламентской следственной комиссией по ограничению иммиграции. Ее итоговый доклад был опубликован незадолго до утверждения правительства Кулбергса. По словам Домбравы, документ содержит более 100 рекомендаций.
Первое решение Домбравы на посту министра внутренних дел уже вызвало широкий резонанс. Он распорядился, чтобы все подведомственные учреждения — полиция, погранохрана, пожарные и другие службы — при выполнении обязанностей и общении с жителями и коллегами использовали только латышский язык.
Назначение Домбравы вызвало неоднозначную реакцию. Его предшественники и представители других партий напоминают, что Министерство внутренних дел — не обычное политическое ведомство, а система силовых служб, где одной жесткой риторики недостаточно.
Бывший министр внутренних дел, ныне министр финансов Марис Кучинскис считает, что в такой структуре нельзя действовать лозунгами.
«Министерство внутренних дел очень, очень специфическое, потому что там службы, там дисциплина. Там не так, что кто-то пришел, сказал — и все произошло. Если все это будет делаться не взвешенно, а господин Домбрава пойдет с лозунгами и будет приказывать, то получит то же самое в ответ», — заявил Кучинскис.
По его словам, Домбраве придется столкнуться с реальностью работы системы. «Я думаю, что господин Домбрава сам, когда столкнется с реальностью и узнает, как там работают, от лозунгов перейдет к делам», — сказал бывший глава МВД.
Еще один бывший министр внутренних дел, Рихард Козловскис, обращает внимание на то, что в этой сфере важно не только заявлять позицию, но и добиваться результата, в том числе на европейском уровне. «Высказать мнение может каждый. Но чтобы был результат, это довольно тяжелая работа», — отметил Козловскис.
Осторожно о назначении высказался и депутат Союза зеленых и крестьян Аугустс Бригманис. Он признал, что опыта у Домбравы нет, но допустил, что это может быть момент для нового шага.
«Ну, опыта у человека, конечно, нет. Но в какой-то момент молодым людям нужно делать шаг вверх. Может быть, это как раз тот случай», — сказал Бригманис.
Более резко высказался депутат «Латвия на первом месте» Эдмунд Зивтиньш.
«В худшем случае нужно было оставить самого Козловскиса. Ставить молодого человека без опыта в систему — по-моему, безумие», — заявил он.
Отдельный вопрос — прежняя риторика Домбравы. Он был одним из самых заметных политиков Национального объединения по темам государственного языка, миграции, границы и влияния России. В прошлом он резко высказывался о русскоязычных, приезжих, сексуальных меньшинствах и других чувствительных темах. Иностранных студентов он называл «жарщиками кебабов», а возможность человека без латышских корней стать латышом сравнивал с кошкой, которая, живя в конюшне, не становится лошадью.
Сам Домбрава, отвечая на вопрос о таких формулировках, объяснял свою позицию вопросами гражданства и безопасности государства. Говоря о людях, приехавших в Латвию во время советской оккупации, он заявил, что автоматическое предоставление гражданства, по его мнению, могло бы быть «очень большим риском для существования нашего государства».
В интервью Домбраве также задали вопрос о Петре Авене — в контексте гражданства, знания латышского языка и санкций. «Я всегда считал, что было бы хорошо, если бы такое лицо, находящееся под санкциями, не находилось в Латвии. Это направление, которое мне кажется абсолютно неправильным с точки зрения безопасности: чтобы санкционированное лицо с огромным влиянием длительное время находилось в нашей стране», — сказал Домбрава.
Опасения по поводу того, не продолжится ли такая резкая риторика и на министерском посту, есть и у нового премьер-министра Андриса Кулбергса. Он признал, что лично у него были сомнения, но подчеркнул: работа в оппозиции и работа министра — разные роли.
«Объективно, лично у меня были опасения. Но нужно понимать, что мы работаем вместе в оппозиции, а чтобы работать в оппозиции, нужно быть гораздо ярче, гораздо громче. Но эти высказывания нужно отложить в сторону, если у тебя есть министерский портфель», — заявил Кулбергс.
Премьер подчеркнул, что министр не может оставаться только политиком своей фракции. «Как министр, ты должен заботиться обо всей отрасли. Это значит, что нужно частично отложить в сторону эти политические амбиции и понять, что важно для государства. И я очень надеюсь, что господину Домбраве это удастся», — сказал Кулбергс.
При этом сам Домбрава не исключает более активных действий в сфере миграционного контроля. На вопрос, будут ли проводиться рейды в отношении мигрантов в Риге и других местах, он ответил, что исключать этого нельзя. «Сейчас погранохрана уже тоже проводила рейды. В итоговом докладе это также было указано как один из самых эффективных способов», — сказал Домбрава.
На уточняющий вопрос, будут ли такие меры усилены, он ответил: «Посмотрим, подождем. Потом увидите дела».