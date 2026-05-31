В дополнительное время Финляндия обыграла Швейцарию, в пятый раз став чемпионом мира по хоккею
В финале финские хоккеисты победили Швейцарию в овертайме со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Благодаря надежной игре вратарей обеих команд — швейцарца Леонардо Дженони и финна Юстуса Аннунена — основное время завершилось без заброшенных шайб. За 60 минут Дженони отразил 22 броска, а Аннунен справился с 19 бросками.
Хотя в первом периоде Антон Лунделль отправил шайбу в ворота, гол не был засчитан, поскольку финский хоккеист сыграл высоко поднятой клюшкой. Еще один хороший шанс выйти вперед у финнов был в начале второго периода, когда они почти две минуты играли впятером против троих соперников.
Швейцарцы играли в финале чемпионата мира на двух предыдущих турнирах, однако оба раза проиграли и не смогли забросить ни одной шайбы. В прошлом году сборная Швейцарии уступила США в овертайме со счетом 0:1, а в 2024 году проиграла Чехии — 0:2.
Финляндия же боролась за чемпионский титул после трехлетнего перерыва. В последний раз финны становились чемпионами мира в 2022 году, когда в финале победили Канаду.
До финала Швейцария не потерпела на турнире ни одного поражения, тогда как единственный проигрыш Финляндии был как раз в матче со швейцарцами, победившими со счетом 4:2.
Ранее в матче за бронзовые медали сборная Норвегии в овертайме победила Канаду со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) и впервые в истории завоевала награды чемпионата мира. Именно норвежцы остановили сборную Латвии в четвертьфинале, а латвийская команда завершила турнир на шестом месте.
На прошлогоднем чемпионате мира, проходившем в Швеции и Дании, чемпионом стала сборная США, которая в финале в овертайме обыграла Швейцарию со счетом 1:0. В матче за бронзу Швеция разгромила Данию — 6:2. Сборная Латвии тогда одержала три победы на групповом этапе, но не смогла выйти в четвертьфинал и заняла десятое место.