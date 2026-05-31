В дополнительное время Финляндия обыграла Швейцарию, в пятый раз став чемпионом мира по хоккею

Швейцарцы играли в финале чемпионата мира на двух предыдущих турнирах, однако оба раза проиграли и не смогли забросить ни одной шайбы. В прошлом году сборная Швейцарии уступила США в овертайме со счетом 0:1, а в 2024 году проиграла Чехии — 0:2.