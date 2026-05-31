Что принесет июнь 2026 вашему знаку зодиака: подробный астропрогноз
Встречаем июнь 2026: астрологи обещают нам насыщенный месяц с мощным днем для загадывания желаний (9 июня) и глобальной сменой энергий в конце декады, когда Юпитер наконец покинет знак Рака. Готовы узнать, какие сюрпризы звезды приготовили именно вам? Собрали честный прогноз для всех знаков зодиака — от карьерных взлетов до заминок, которые может подкинуть ретроградный Меркурий.
С астрологической точки зрения это насыщенный месяц, причем в самом хорошем смысле. Поскольку мы все еще находимся в сезоне Близнецов, первая половина месяца будет весьма социальной. 9 июня — один из самых удачных дней в году. В этот день Венера и Юпитер встречаются в знаке Рака, что делает его мощным временем для манифестации и воплощения желаний.
Атмосфера изменится, когда 21 июня Солнце перейдет в знак Рака: вы можете почувствовать, что вас больше тянет к вещам и людям, которые ассоциируются с домом, нежели к активной общественной жизни. Проведя год в Раке, Юпитер наконец меняет знак и входит во Льва, принося нам удачу совершенно нового рода. В июне у каждого знака зодиака будут свои приоритеты, но в конечном итоге это отличный месяц для всех, когда мы почувствуем большую связь друг с другом.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Этот сезон Близнецов выдался для вас очень общительным. Вы говорите правильные вещи в нужное время и обладаете энергией, чтобы действительно добиваться результатов. Используйте этот импульс, пока он есть, потому что во второй половине месяца вам, скорее всего, захочется взяться за ум и серьезно поработать.
Как только Солнце войдет в знак Рака, ваше внимание переключится на деньги — в частности, на то, является ли цель, к которой вы шли, тем, чего вы все еще хотите на самом деле. За эту отрезвляющую дозу реальности можно поблагодарить Сатурн в вашем знаке, но как только вы найдете время хорошенько все обдумать, вы настроитесь на гораздо более оптимистичный лад.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Ваша врожденная способность быть терпеливыми и практичными в этом месяце сыграет вам на руку. Вы все еще привыкаете к тому, что Уран влияет на ваши финансы. Это куда лучше, чем когда планета внезапных перемен находилась в вашем собственном знаке, но все же внимательно следите за своим банковским счетом, прежде чем прикладывать карту к терминалу в этом месяце.
С началом сезона Рака вы, вероятно, станете более разговорчивыми, чем обычно. Постарайтесь чаще выходить в свет ближе к концу месяца. Большую пользу также принесет общение с братьями, сестрами или другими членами семьи — как кровными, так и обретенными.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Первые три недели июня Солнце все еще находится в вашем знаке, так что технически это все еще месяц вашего рождения. Празднуйте его как следует, особенно учитывая, что это последние несколько недель, когда Юпитер — планета удачи и изобилия — благословляет вас в финансовом плане.
Единственное, чего вам точно не стоит делать в этом месяце, — это распыляться. Вы склонны совмещать много дел одновременно, но постарайтесь сохранять концентрацию, чтобы не замедлить свой прогресс, особенно когда ваша правящая планета, Меркурий, развернется в ретроградное движение 29 июня. Наибольшую отдачу вы получите, если направите максимум энергии на одно дело, которое имеет для вас огромное значение.
Рак (21 июня — 22 июля)
Раки, здесь и говорить особо нечего, кроме того, что этот месяц вам действительно безумно понравится. Отметьте 9 июня в своем календаре: Венера и Юпитер встречаются в вашем знаке, создавая один из лучших дней в году, когда ваша уверенность в себе взлетит до небес. Проявите себя и выйдите из тени.
Вы проживаете последние недели присутствия планеты удачи и изобилия в вашем знаке, так что вас ждет финальный мощный толчок роста и возможностей. Хорошая новость заключается в том, что вся эта благодать не прекратится, когда 30 июня Юпитер войдет в знак Льва — с этого момента вы начнете притягивать его благословения в денежной сфере.
Лев (23 июля — 22 августа)
Не позволяйте первой половине месяца обмануть вас. Хотя начнется она довольно неторопливо, все кардинально изменится, когда 13 июня Венера войдет в ваш знак. Это время года, когда вы максимально очаровательны (а это говорит о многом, ведь вы и так привыкли к тому, что все взгляды прикованы к вам).
За последний год вы, скорее всего, провели огромную внутреннюю работу. Даже если вы не стремитесь заявлять об этом во всеуслышание, по ходу месяца окружающие начнут это замечать. События начнут стремительно развиваться во время Полнолуния 29 июня, которое положит конец чему-то, что в последнее время занимало много места в ваших мыслях. Это будет финал со вкусом светлой грусти, но вы легко оставите прошлое в прошлом, когда 30 июня Юпитер войдет в ваш знак, знаменуя начало невероятно удачного «изумрудного года» успеха.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Солнце находится в Близнецах до 20 июня, а для вас это сектор максимальной видимости. Это значит, что вы можете рассчитывать на то, что наконец-то получите заслуженное признание за все те упорные усилия, которые вы прикладывали за кулисами. Поскольку Новолуние 15 июня также пройдет в Близнецах, это отличный день для того, чтобы поставить цель относительно работы вашей мечты — высока вероятность, что она осуществится.
В этом месяце много энергии сосредоточено в знаке Рака, что благоприятно скажется на вашей дружбе и долгосрочных целях. Просто помните, что ваша правящая планета, Меркурий, становится ретроградной 29 июня, так что ближе к концу месяца вам, возможно, придется запастись каплей дополнительного терпения по отношению к окружающим.
Весы (23 сентября — 22 октября)
В этом месяце вы будете чуть более любопытны. Первая половина июня благоприятствует выходу за пределы зоны комфорта, особенно в районе Новолуния 15 июня. Смело делайте этот шаг вперед, не чувствуя необходимости взвешивать абсолютно каждый вариант. Вы уже знаете, чего хотите. Принимать решения становится намного проще, когда вы перестаете беспокоиться о том, что подумают другие.
Будьте готовы к тому, что 29 июня Меркурий станет ретроградным в знаке Рака. Спокойно относитесь к любым заминкам или задержкам в работе и сосредоточьтесь на том, что у вас получается лучше всего — на отношениях. Как только 30 июня Юпитер перейдет во Льва, любые рабочие неурядицы уступят место радости от расцвета вашей дружеской жизни.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Вы умеете читать других людей гораздо лучше, чем позволять им читать вас. В этом месяце попробуйте впустить кого-то в свой мир чуточку ближе. Жизнь начнет становиться проще после Новолуния в Близнецах 15 июня, а с началом сезона Рака 21 июня вы наконец-то снова почувствуете себя в своей тарелке.
Во второй половине месяца у вас, скорее всего, возникнет внезапная тяга к путешествиям. Однако, поскольку 29 июня Меркурий разворачивается в ретроградное движение, отдых дома или в родном городе (стейкейшн) принесет вам куда больше радости, чем поездка слишком далеко от домашнего уюта.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
В июне отношения для вас окажутся на первом плане. Ваши самые близкие связи тет-а-тет подверглись проверке на прочность в этот сезон Близнецов, особенно с учетом того, что Уран, планета внезапных перемен, находится в том же знаке. Вы хотите честности, и вы достаточно проницательны, чтобы заметить, когда с вами не до конца откровенны.
К счастью, Новолуние в Близнецах 15 июня даст этим отношениям возможность начать все с чистого листа. Вы обожаете свободу и движение вперед, и порой близкие отношения могут казаться вам обузой. Но «ваши» люди никогда не станут вас удерживать. Это тот самый месяц, когда стоит подумать, какие именно связи в вашей жизни действительно помогают вам расти.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Вы прирожденный трудоголик, но сейчас, когда мы подошли к экватору 2026 года, самое время прислушаться к себе и посмотреть, где вы работали слишком тяжело вместо того, чтобы работать эффективно. Новолуние 14 июня — лучшее время в месяце, чтобы скорректировать привычки, которые могли пойти наперекосяк, когда в апреле планета сбоев Уран вошла в знак Близнецов.
Когда 21 июня Солнце перейдет в знак Рака, оно подсветит вашу зону партнерства. Для вас это важное событие, ведь Рак — ваш противоположный знак, и Солнце здесь всегда выводит тему союзов на первый план. Эти отношения заслуживают вашего внимания, особенно после того, как 29 июня Меркурий станет ретроградным. Но не переживайте: Полнолуние в вашем собственном знаке в тот же день принесет плоды в чем-то очень личном и важном для вас.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Этот сезон Близнецов до сих пор складывался для вас удачно, и дальше будет только лучше. Новолуние в Близнецах 15 июня позволит легче начать все сначала и искренне наслаждаться жизнью после преодоления любых неурядиц, которые Уран в Близнецах мог вызвать в прошлом месяце. Позвольте себе просто повеселиться.
Вы отлично умеете видеть общую картину, но не забывайте уделять столь же пристальное внимание деталям своей повседневной жизни. Поскольку 29 июня Меркурий становится ретроградным, рабочие коммуникации и вопросы, связанные со здоровьем, потребуют от вас особой заботы и терпения в течение следующих нескольких недель.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
В первой половине месяца ваше внимание будет приковано к дому — будь то время, проведенное с семьей, или решение бытовых вопросов, требующих вашего участия. Уран привносил неожиданные перемены в ваши жилищные условия или семейную структуру, но Новолуние 15 июня подарит шанс вернуть дела в привычное русло.
Все изменится к лучшему с началом сезона Рака 21 июня. Вы так часто концентрируетесь на заботе о других, что забываете позаботиться о себе, но ваши потребности тоже имеют значение. Обязательно найдите в этом месяце время для того, что приносит вам искреннюю, неподдельную радость.