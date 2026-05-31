5 дней роскоши за 20 тысяч евро: знаменитый "Восточный экспресс" возвращается с новым маршрутом

История "Восточного экспресса" началась в 1883 году. Первоначально маршрут соединял Париж и Стамбул и быстро стал одним из самых известных железнодорожных путешествий в мире. Поезд прославился роскошными вагонами, высоким уровнем сервиса и вошел в массовую культуру благодаря роману Агаты Кристи "Убийство в Восточном экспрессе". Однако путешествие на новом La Dolce Vita Orient Express будет доступно далеко не каждому. Стоимость билетов начинается от 20 000 евро на человека, что делает этот маршрут одним из самых дорогих железнодорожных путешествий в Европе.