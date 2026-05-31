5 дней роскоши за 20 тысяч евро: знаменитый "Восточный экспресс" возвращается с новым маршрутом
Шампанское, ужины от шеф-повара с тремя звездами Michelin, роскошные купе и пять дней путешествия через Венецию, Будапешт и Карпаты. Легендарный "Восточный экспресс" возвращается с новым маршрутом из Рима в Стамбул, но билет обойдется минимум в 20 000 евро.
Спустя более 140 лет после того, как легендарный Orient Express стал символом роскоши и приключений в Европе, в 2026 году пассажирам предложат новый маршрут из Рима в Стамбул. Поезд La Dolce Vita Orient Express отправится в свой первый рейс 22 октября 2026 года. Новый проект вдохновлен атмосферой исторического "Восточного экспресса", но при этом делает ставку на стиль итальянской "сладкой жизни" — dolce vita.
Путешествие продлится пять дней и четыре ночи. За это время пассажиры смогут насладиться европейскими пейзажами, изысканной кухней, шампанским и экскурсионной программой в нескольких странах.
На железнодорожном вокзале Roma Ostiense в Риме пассажиры поднимутся на борт дизайнерского состава. Интерьеры купе и люксов разработаны миланской студией Dimorestudio и вдохновлены эстетикой Италии 1960-х годов. В вагоне-ресторане будут подавать блюда, созданные знаменитым шеф-поваром Хайнцем Беком, удостоенным трех звезд Michelin. Для размещения предусмотрены роскошные купе площадью около 7 квадратных метров и более просторные люксы площадью почти 11 квадратных метров.
Первой остановкой станет Венеция. Пассажиры смогут самостоятельно прогуляться по узким улочкам города или выбрать одну из специальных экскурсий — например, поездку на лодке по венецианской лагуне или тематический тур, вдохновленный историей Джакомо Казановы.
Следующей остановкой будет Будапешт, который часто называют "жемчужиной Дуная". Здесь путешественникам предложат познакомиться с богатой историей и архитектурой венгерской столицы, а также провести время в Буде или Пеште — двух исторических частях города, расположенных на противоположных берегах реки.
На третий день поезд пересечет Карпаты и сделает остановки в двух известных румынских городах — средневековом Брашове и горном курорте Синая.
Последний вечер на борту будет посвящен аперитивам, ужину и музыкальной программе. После заключительной ночи в поезде путешественники прибудут в конечный пункт маршрута — Стамбул.
В крупнейшем городе Турции гостей ждут знаменитые купола исторических мечетей, восточные базары и оживленные улицы, а желающие смогут продолжить путешествие еще дальше на восток.
История "Восточного экспресса" началась в 1883 году. Первоначально маршрут соединял Париж и Стамбул и быстро стал одним из самых известных железнодорожных путешествий в мире. Поезд прославился роскошными вагонами, высоким уровнем сервиса и вошел в массовую культуру благодаря роману Агаты Кристи "Убийство в Восточном экспрессе". Однако путешествие на новом La Dolce Vita Orient Express будет доступно далеко не каждому. Стоимость билетов начинается от 20 000 евро на человека, что делает этот маршрут одним из самых дорогих железнодорожных путешествий в Европе.