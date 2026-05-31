"Помогите с реализацией": латвийские фермеры не могут продать уже выращенный урожай

В Лудзенском крае предприятие Mežvidu tomāti, известное выращиванием помидоров, в одной из теплиц сейчас собирает клубнику. Ее сезон в этом году начался позже обычного — в середине мая — и должен продлиться до конца июня. По словам агронома SIA Latgales dārzeņu loģistika Юриса Грудулса, когда оба сорта клубники выйдут на полную мощность, предприятие сможет собирать по 80-100 килограммов ягод три раза в неделю, сообщает LSM.lv.