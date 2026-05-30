Неужели наши сосны могут исчезнуть? Что произойдет с лесами Латвии в недалеком будущем
Сосны и ели, которые веками формировали облик латвийских лесов, могут постепенно уступить место другим видам деревьев. Эксперты предупреждают: климатические изменения уже запускают процессы, которые все ускоряются.
Климатические изменения всё заметнее влияют на природные экосистемы Латвии, и одним из наиболее уязвимых объектов остаются леса. Об этом в программе «Klimata balss» на TV24 рассказали руководитель латвийского отделения Всемирного фонда природы Янис Розитис и эксперт по инвазивным видам Управления охраны природы, специалист проекта LIFE LatViaNature Айва Бояре.
По словам Розитиса, уже сегодня практически для каждого вида деревьев в Латвии существуют свои вредители, а потепление климата лишь усиливает их воздействие. «Эти риски будут лишь возрастать», — подчеркнул эксперт. По его словам, изменение климата создает всё новые угрозы для лесного хозяйства и биоразнообразия, а скорость этих процессов вызывает всё большее беспокойство.
Айва Бояре отметила, что повышение среднегодовых температур способно постепенно изменить сам облик латвийских лесов.
«По мере изменения климата и повышения температуры у нас может начаться постепенное отступление хвойных деревьев, которые характерны для Латвии. Это сосна и ель, поскольку они являются бореальными растениями, типичными для умеренной климатической зоны», — пояснила специалист.
По её словам, в долгосрочной перспективе хвойные леса могут постепенно замещаться лиственными породами. «Со временем может просто начать меняться сама структура леса и вся экосистема. Бореальные хвойные леса постепенно будут исчезать, а на их место придут леса с преобладанием лиственных пород», — отметила Бояре. Однако масштабы и скорость этих изменений будут зависеть от того, насколько быстро меняется климат и способны ли сами виды адаптироваться к новым условиям.
Розитис подчеркнул, что разные виды обладают совершенно разными возможностями приспособления. «Вопрос заключается в том, насколько быстро происходят климатические изменения по сравнению со способностью видов физиологически адаптироваться. Есть очень пластичные виды, которые способны перемещаться и осваивать новые территории в течение пяти-десяти лет. Если условия становятся неблагоприятными, такой вид быстро продвигается вперёд», — рассказал он.
Но существуют и виды, для которых миграция происходит крайне медленно. «Есть виды растений, которые распространяются всего на один метр в год. У такой разновидности уже практически нет возможности успеть переместиться вслед за изменением климатических условий», — предупредил эксперт.
По мнению Розитиса, в ближайшие десятилетия особое значение будет иметь создание экологических коридоров и грамотное управление природными территориями. «Вопрос в том, позволяем ли мы существовать таким коридорам и как вообще планируем адаптацию к климатическим изменениям с точки зрения сохранения биоразнообразия», — отметил он.