Во сколько нам обошлось предыдущее правительство, и кто из министров получал самую высокую зарплату?
Работодатель – то есть мы, народ Латвии – потратили в прошлом году 2,146 миллиона евро на зарплаты главы латвийского правительства, который ушел в отставку в середине мая, и 14 министров. Это означает, что мы потратили столько же, сколько годовой бюджет социальной службы небольшого латвийского муниципалитета, чтобы обеспечить ежедневное существование 15 человек.
В прошлом году наиболее высоко оплачиваемыми министрами в правительстве Латвии были представители Союза зеленых и крестьян. Если пропорционально распределить все министерские зарплаты по партийной принадлежности, получается, что министр от Союза зеленых и крестьян в прошлом году получил примерно на тысячу евро больше, чем министр от «Нового единства», и на 700 евро больше, чем министр от партии «Прогрессивные». Впрочем, надо отметить, что для министерского кошелька это лишь незначительная мелочь, поскольку их годовая зарплата составляет около 115 000 евро.
Как подсчитал журнал «Kas Jauns», все министры вместе за год получили начисленную заработную плату в размере 1 736 666,20 евро, однако работодателю их содержание обошлось дороже, поскольку за каждого сотрудника необходимо также уплачивать государственные взносы социального страхования, которые в стандартном случае составляют 23,59 процента. И если у какого-либо министра нет особых льгот, то к этой сумме необходимо добавить еще 409 679,56 евро, что в общей сложности составляет 2 146 345,76 евро.