Во сколько нам обошлось предыдущее правительство, и кто из министров получал самую высокую зарплату?

В прошлом году наиболее высоко оплачиваемыми министрами в правительстве Латвии были представители Союза зеленых и крестьян. Если пропорционально распределить все министерские зарплаты по партийной принадлежности, получается, что министр от Союза зеленых и крестьян в прошлом году получил примерно на тысячу евро больше, чем министр от «Нового единства», и на 700 евро больше, чем министр от партии «Прогрессивные». Впрочем, надо отметить, что для министерского кошелька это лишь незначительная мелочь, поскольку их годовая зарплата составляет около 115 000 евро.