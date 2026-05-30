Большая часть скрыта под землей: в Резекне нашли огромный камень возрастом более 12 тысяч лет
На берегу реки Малта в Резекненском крае нашли новый охраняемый валун-гигант. Местные жители знали о нем поколениями, но только теперь специалисты измерили камень и подтвердили: это не просто большой валун, а природный объект с особым статусом.
На берегу реки Малта в Орницанах Вилянской волости Резекненского края обнаружили новый валун-гигант. О необычно большом камне специалистам сообщили владельцы земли. Они знали о нем много лет, но только недавно решили рассказать об этом ответственным службам. После осмотра и замеров специалисты пришли к выводу, что камень соответствует статусу охраняемого валуна-гиганта. Его длина превышает десять метров, а ширина достигает пяти метров, сообщает LSM.lv.
Для местных жителей это место имеет особое значение. Владельцы земли рассказывают, что камень известен их семье уже не одно поколение и воспринимается как своеобразный свидетель времени.
Жительница Орницан Байба Мачуле рассказала, что на старых семейных фотографиях хорошо видно, как за десятилетия менялась река.
«Когда смотришь старые фотографии с бабушкой и дедушкой, очень интересно видеть, как менялась река. Раньше река была гораздо ближе. Есть снимки, где мой дедушка стоит здесь и рыбачит. Получается, река была совсем рядом с камнем», — рассказала Байба Мачуле.
Статус валуна-гиганта в Латвии определяется по объему его видимой, надземной части. Чтобы камень получил такой статус, этот объем должен составлять не менее десяти кубических метров. У Орницанского валуна-гиганта надземный объем оценивается примерно в 15-18 кубических метров. При этом специалисты отмечают, что большая часть камня находится под землей.
Старший эксперт Управления охраны природы Санита Путна пояснила, что при оценке таких объектов учитываются разные критерии, поскольку валуны отличаются по форме. Одним из важных показателей является ширина камня — ее измеряют от самой широкой точки на поверхности земли до противоположной точки.
Такие крупные валуны появились на территории Латвии 12-14 тысяч лет назад. Их принесли ледники, которые отступали со стороны Скандинавских гор.
Особую ценность Орницанскому валуну придает и его расположение. Он находится на берегу реки Малта, в тени деревьев, где повышенная влажность создает особый микроклимат.
В Резекненском крае сейчас зарегистрированы 11 валунов-гигантов. В целом по Латвии известно более 360 таких природных объектов.
Крупные валуны в Латвии находятся под охраной закона. Их нельзя перемещать, раскалывать, закапывать или каким-либо другим образом изменять.