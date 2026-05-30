Большая часть скрыта под землей: в Резекне нашли огромный камень возрастом более 12 тысяч лет

На берегу реки Малта в Орницанах Вилянской волости Резекненского края обнаружили новый валун-гигант. О необычно большом камне специалистам сообщили владельцы земли. Они знали о нем много лет, но только недавно решили рассказать об этом ответственным службам. После осмотра и замеров специалисты пришли к выводу, что камень соответствует статусу охраняемого валуна-гиганта. Его длина превышает десять метров, а ширина достигает пяти метров, сообщает LSM.lv.