26-letnia Elva chciała wyglądać jak gwiazda Instagrama, ale nie miała pieniędzy na specjalistów w Warszawie, więc zdecydowała się na domowe zastrzyki z taniego silikonu - początkowo raz w tygodniu, potem codziennie. Jak przyznała, podoba jej się nienaturalny efekt, ale Polacy nie… pic.twitter.com/yNeCuNfluB— Ekonomat (@ekonomat_pl) May 26, 2026
Хотела стать красивее, но потеряла контроль: польская блогерша довела себя до деформации лица
26-летняя польская трансгендерная блогерша Эльва просто хотела стать красивее, но ежедневные инъекции силикона, купленного в интернете, изменили ее лицо так, что теперь ее внешность шокирует окружающих.
История 26-летней Эльвы из Польши стала громким предупреждением о том, к чему может привести опасная одержимость внешностью и попытки самостоятельно проводить косметологические процедуры, сообщает dziendobry.tvn.pl.
Несколько лет назад Эльва начала самостоятельно менять лицо при помощи инъекций, не обращаясь к врачам. Сначала она увлеклась липолитиками — препаратами для растворения жировой ткани. Она делала себе уколы дважды в неделю. Однако спустя время ей показалось, что лицо стало «слишком худым». Тогда девушка решила перейти к более радикальным процедурам.
Через интернет она начала покупать препараты для инъекционной липолизы и силикон, а затем самостоятельно вводила их в лицо.
«Сначала я делала уколы силикона раз в неделю, а потом потеряла контроль и начала колоть их каждый день», — рассказала Эльва в эфире польского телевидения.
По словам девушки, на профессиональную помощь у нее не было денег: почти весь заработок уходил на аренду квартиры в Варшаве. Со временем домашние процедуры привели к тяжелым последствиям. Лицо Эльвы сильно опухло и деформировалось, а черты стали практически неузнаваемыми. Особенно пострадала область глаз.
Врач эстетической медицины Марек Василюк, который пытается помочь девушке, предупреждает, что последствия могут быть крайне опасными. «Препараты, которые она вводила себе, не сертифицированы. То, что сейчас ничего не происходит, не означает, что через полгода не разовьется инфекция или воспаление, угрожающее жизни», — отметил специалист.
По его словам, перед началом лечения Эльве необходимо пройти психиатрическую консультацию и полную диагностику, включая магнитно-резонансную томографию, чтобы оценить масштабы повреждений.
Психологи считают, что девушка могла столкнуться с дисморфофобией — психическим расстройством, при котором человек перестает адекватно воспринимать собственную внешность и постоянно стремится к недостижимому идеалу.
«Мы перестаем видеть себя реальными и все время пытаемся достичь воображаемого образа», — объяснила клинический психолог Паулина Мержейевская.
Сама Эльва признается, что регулярно сталкивается с насмешками, осуждением и агрессивными комментариями из-за своей внешности. «Многие люди воспринимают меня негативно. Польша — очень консервативная страна, и люди не привыкли к внешности, которая отклоняется от общепринятых норм», — сказала она. Она не скрывала, что ее действия также начали беспокоить ее мать. Сейчас девушка надеется пройти длительное лечение и попытаться вернуть себе прежний вид.