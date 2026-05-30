В Латвии запустили один из крупнейших сырных заводов Балтии: что известно о новом проекте в Бауске
В Бауске официально открыт новый сырный завод Vilvi Group. В проект вложено более 60 млн евро, сообщили в компании.
Производственный комплекс построен на территории предприятия Baltic Dairy Board, которое принадлежит Vilvi Group. Строительство заняло около года, хотя изначально на реализацию проекта отводили два года.
Коммерческое производство сыра на новом заводе началось еще в январе. Первая партия продукции была отправлена заказчикам в Италию.
По данным компании, после выхода на полную мощность завод сможет производить около 18 тысяч тонн сыра в год. Ожидается, что годовая выручка предприятия составит примерно 100-120 млн евро. Продукцию планируют экспортировать более чем в 40 стран.
На заводе используется автоматизированное и роботизированное оборудование. Основное оборудование поставили Tetra Pak, Sealed Air, GEA и другие компании. На крышах зданий установлена солнечная электростанция мощностью 1000 кВт.
В компании отмечают, что новое производство связано с другими предприятиями группы. Сыворотку, остающуюся после производства сыра, будут направлять на переработку в Таураге, где выпускаются сухие молочные продукты. Жиры будут перерабатываться на предприятии Marijampolės pieno konservai для производства сливочного масла.
По словам генерального директора Vilvi Group Гинтараса Берташюса, завод в Бауске стал частью общей производственной системы группы в Литве и Латвии.
«Мы создали полностью интегрированную производственную цепочку между подразделениями в Литве и Латвии. Это позволяет нам работать эффективнее и обеспечивать качество продукции», — сказал Берташюс.
На предприятии создано более 100 рабочих мест. Как сообщает компания, большинство сотрудников — жители Бауски. Новый завод уже входит в десятку крупнейших налогоплательщиков города.
Председатель Баускoй краевой думы Айварс Мачекс отметил, что проект важен для экономики региона, поскольку создает рабочие места и увеличивает инвестиции в производственную инфраструктуру.
Строительство финансировалось за счет средств Vilvi Group, кредита банка Citadele и поддержки правительства Латвии. В реализации проекта участвовали также SIA Mapri Būve, Altum и Tetra Pak.
В связи с открытием завода компания оказала финансовую поддержку бауской организации Cerību spārni, которая работает с людьми с инвалидностью и объединяет людей с нарушениями психического характера. Гостей мероприятия вместо традиционных подарков призвали делать пожертвования этой организации.